Nuevo líder de junta designado en Guinea-Bisáu tras golpe militar

BISÁU, Guinea-Bisáu (AP) — Soldados en Guinea-Bisáu anunciaron el jueves un nuevo líder de la junta, consolidando una toma de poder por la fuerza que comenzó después de una elección presidencial disputada, en lo que el principal candidato de la oposición calificó como un complot para evitar que él asuma el poder.

El alto mando militar en la nación de África Occidental designó al general Horta Inta-A como jefe del gobierno militar, que supervisará un período de transición de un año, según una declaración transmitida en la televisión estatal.

Horas después que la oposición hiciera un llamado a protestas contra el golpe y exigiera la publicación de los resultados electorales programados para el jueves, las autoridades militares emitieron un comunicado prohibiendo las protestas públicas y "todas las acciones perturbadoras de la paz y la estabilidad en el país".

Guinea-Bisáu, uno de los países más pobres del mundo, ha sufrido una sucesión de golpes de Estado e intentos de golpe desde su independencia de Portugal hace más de 50 años, incluido un intento de golpe en octubre. El país de 2,2 millones de habitantes es conocido como un punto de tránsito para el tráfico de drogas entre América Latina y Europa, una tendencia que, según los expertos, ha avivado sus crisis políticas.

"La incapacidad de los actores políticos para frenar el deterioro del clima político finalmente provocó la intervención de las fuerzas armadas", dijo Inta-A, quien era el jefe del Estado Mayor del ejército hasta el golpe y un aliado cercano del depuesto presidente Umaro Sissoco Embaló.

Las autoridades militares dijeron que Embaló y otras personas prominentes arrestadas durante el golpe están en buen estado de salud y permanecen bajo custodia. No dijeron cuántos fueron arrestados en total.

El presidente de la Comisión de la Unión Africana, Mahmoud Ali Youssouf, condenó el golpe, pidiendo la liberación incondicional de Embaló y otros funcionarios detenidos y el respeto al proceso electoral .

El bloque regional de África Occidental conocido como ECOWAS también celebró una reunión virtual de jefes de Estado donde condenó el golpe y la "detención ilegal" de Embaló.

"Nuestra respuesta será firme, basada en principios y consistente con nuestra historia", dijo el presidente de Sierra Leona, Julius Maada Bio, quien funge como presidente de ECOWAS.

Varios otros países, entre ellos Francia, condenaron el golpe y pidieron respeto al orden constitucional.

Por su parte, la oposición alegó que Embaló había fabricado el golpe para evitar una derrota en las elecciones presidenciales del domingo, que fue muy disputada.

El golpe militar y el presunto arresto de Embaló fueron "fabricados" para interrumpir el anuncio de los resultados electorales, afirmó su rival Fernando Dias, quien, al igual que Embaló, afirmó haber ganado la votación.

The Associated Press no pudo verificar de manera independiente las afirmaciones de Dias, miembro del Partido de Renovación Social.

Las actividades volvieron a la normalidad en la capital, Bisáu, el jueves, con los negocios y el transporte público reanudándose de forma gradual.

El último en una serie de golpes

El golpe reportado es el más reciente de una oleada de tomas militares en África Occidental, donde la democracia ha enfrentado desafíos recientes por elecciones disputadas que, según los analistas, podrían envalentonar a los militares.

Siguió a las elecciones presidenciales y legislativas que se llevaron a cabo en un momento crítico para el país africano, ya que Embaló, un exgeneral del ejército de 53 años, enfrentaba una crisis de legitimidad. La oposición afirmó que su mandato había expirado hace tiempo y se negó a reconocerlo como presidente.

El golpe y los anteriores en Guinea-Bisáu están vinculados a "cuánto se han socavado y debilitado las instituciones (estatales)", dijo Beverly Ochieng, analista senior de seguridad en la consultora Control Risks.

Bajo Embaló, dijo, "la legislatura fue disuelta unilateralmente, el poder judicial operaba con capacidad limitada, y había sentimientos profundamente arraigados sobre la influencia política".

El miércoles se oyeron disparos en la ciudad principal de Bisáu, apenas unos días después de las tensas elecciones presidenciales, que tanto Embaló como Dias afirmaron haber ganado.

En una escena que se ha vuelto familiar en la región, varios militares aparecieron en la televisión estatal y afirmaron haber tomado el poder cuando la oficina de la comisión electoral estaba sellada.

Dias, de 47 años, dijo en un video que escapó de la custodia "por una puerta trasera" después de los reportes de que había sido arrestado por soldados. Prometió luchar.

"Umaro perdió las elecciones, y en lugar de aceptar el resultado, fabricó un golpe de Estado", dijo Dias. "Una vez más, hemos sido el objetivo de un falso golpe de Estado. Nos liberaremos".

Los militares que anunciaron que habían depuesto al presidente citaron el "descubrimiento de un plan en curso... para manipular los resultados electorales", según un portavoz, Dinis N´Tchama, quien apareció flanqueado por otros durante la declaración televisada.

"El plan fue establecido por algunos políticos nacionales con la participación de un conocido narcotraficante, y ciudadanos tanto locales como extranjeros", dijo N´Tchama.