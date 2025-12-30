Orden judicial revela acusación vengativa contra Ábrego García

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — Una orden judicial hecha pública recientemente en el caso penal contra Kilmar Ábrego García revela que altos funcionarios del Departamento de Justicia impulsaron su acusación, calificándola como una "máxima prioridad", sólo después de que fue deportado y se ordenó su regreso a Estados Unidos.

Ábrego García se ha declarado inocente ante un tribunal federal en Tennessee de cargos de tráfico de personas. Quiere que se desestime el caso, argumentando que la acusación es vengativa, y que el gobierno del presidente Donald Trump busca castigarlo por la vergüenza de haberlo deportado indebidamente.

Para respaldar su argumento, ha solicitado al gobierno que entregue documentos que revelen cómo se llegó a la decisión de procesarlo en 2025 por un incidente que había ocurrido en 2022. El 3 de diciembre, el juez federal Waverly Crenshaw presentó una orden precintada que obligaba al gobierno a proporcionar algunos documentos a Ábrego García y su equipo legal. La orden fue desprecintada el martes y arroja nueva luz sobre el caso.

Crenshaw había determinado anteriormente que existía "cierta evidencia" de que la acusación contra Ábrego García podría ser vengativa. Mencionó en específico una declaración del subsecretario de Justicia Todd Blanche a un programa de Fox News que parecía dejar entrever que la agencia acusó a Ábrego García porque había ganado su caso de deportación indebida.

Rob McGuire, quien fue fiscal federal interino para el distrito medio de Tennessee hasta finales de diciembre, argumentó que esas declaraciones eran irrelevantes porque únicamente él tomó la decisión de procesar, y no tiene animosidad contra Ábrego García.

En la orden recientemente desprecintada, Crenshaw escribe que "algunos de los documentos dejan entrever no sólo que McGuire no fue el único que tomó la decisión, sino que, de hecho, reportó a otros funcionarios del Departamento de Justicia, y la decisión de procesar a Ábrego pudo haber sido una decisión conjunta".

Funcionarios del Departamento de Justicia no respondieron de momento a una solicitud de comentarios.

Los cargos de tráfico de personas se originan de una parada de tránsito en Tennessee en 2022, donde Ábrego García fue detenido por conducir a exceso de velocidad. A bordo del vehículo había nueve personas, y los patrulleros estatales discutieron entre ellos la posibilidad de tráfico de personas. Pero finalmente se le permitió continuar su camino únicamente con una advertencia. El caso fue entregado a Investigaciones de Seguridad Nacional, pero no hay registro de que haya habido un esfuerzo por acusarlo hasta abril de 2025, según los registros judiciales.

La orden no entra en detalles sobre el contenido de los documentos que se le entregaron a Ábrego García, pero muestra que Aakash Singh —quien trabaja para Blanche en la Subsecretaría de Justicia— se puso en contacto con McGuire para discutir el caso de Ábrego García el 27 de abril, el mismo día que McGuire recibió un expediente de Investigaciones de Seguridad Nacional sobre el caso. Eso fue varios días después de que la Corte Suprema federal fallara a favor de Ábrego García el 10 de abril.

Singh le dijo a McGuire el 30 de abril en un correo electrónico que la acusación era una "máxima prioridad" para la Subsecretaría de Justicia, según la orden. Singh y McGuire continuaron comunicándose sobre la acusación. El 15 de mayo, McGuire envió un correo electrónico a su personal en el que indicaba que Blanche "quisiera que García fuera acusado lo antes posible", escribe Crenshaw.

El 18 de mayo, Singh escribió a McGuire y otros para retener el borrador de la acusación hasta que obtuvieran "autorización" para presentarlo. "La implicación es que la 'autorización' vendría de la Subsecretaría de Justicia", señala Crenshaw.

Una audiencia sobre la moción para desestimar el caso sobre la base de una acusación vengativa está programada para el 28 de enero.