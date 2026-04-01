Organismos internacionales coordinan apoyo ante guerra en Irán

CIUDAD DE MÉXICO, abril 1 (EL UNIVERSAL).- El

(FMI),

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(BM) y la Agencia Internacional de Energía, formaron un frente común para ayudar a los países más afectados a sortear laprovocada por la guerra en Irán.En una, los tres organismos advirtieron que estamos ante una de lasde suministro energético de la historia por los impactos sobre, gas, fertilizantes y alimentos, así como en turismo.Aseguraron que laha provocado graves trastornos en la vida y el sustento de laSus efectos se han resentido en todo el mundo de manera altamente asimétrica, afectando desproporcionadamente a losde energía, en particular a los de, puntualizaron.Pusieron de relieve que lasglobales —incluidas las de, fosfato, aluminio y otras— se ven afectadas.Les preocupa que laresultante, el debilitamiento de las monedas en las economías emergentes y la preocupación por lasplantean la posibilidad de políticas monetarias más restrictivas y un menor crecimiento.Dentro de ese contexto y para garantizar una, acordaron conjuntamente formar unpara maximizar la respuesta de sus instituciones ante lasy económicas de laTrabajarán con otras instituciones sobre tres ejes:Primero: Evaluar la gravedad de los impactos en distintos países y regiones mediante elde datos sobrede la energía, flujos comerciales, presiones fiscales y sobre la balanza de pagos, tendencias inflacionarias, restricciones a la exportación de productos básicos clave e interrupciones en la cadena de suministro.Segundo: Coordinar unque pueda incluir:específico, evaluación de las posibles necesidades de financiación y la prestación deconexo (incluso mediante financiación en condiciones favorables), y el uso de herramientas de mitigación de riesgos según corresponda.Tercero: Movilizar a las partes interesadas pertinentes, incluidos otros, regionales y bilaterales, para brindar uny eficiente a los países que lo necesiten.