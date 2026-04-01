Organismos internacionales coordinan apoyo ante guerra en Irán
Se coordinarán datos, asesoría política y apoyo financiero para enfrentar la crisis global.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 1 (EL UNIVERSAL).- ElFondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial
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(BM) y la Agencia Internacional de Energía, formaron un frente común para ayudar a los países más afectados a sortear la crisis energética provocada por la guerra en Irán.
En una declaración conjunta, los tres organismos advirtieron que estamos ante una de las mayores crisis de suministro energético de la historia por los impactos sobre precios del petróleo, gas, fertilizantes y alimentos, así como en turismo.
Aseguraron que la guerra en Medio Oriente ha provocado graves trastornos en la vida y el sustento de la población de la región.
Sus efectos se han resentido en todo el mundo de manera altamente asimétrica, afectando desproporcionadamente a los países importadores de energía, en particular a los de bajos ingresos, puntualizaron.
Pusieron de relieve que las cadenas de suministro globales —incluidas las de helio, fosfato, aluminio y otras materias primas— se ven afectadas.
Les preocupa que la volatilidad del mercado resultante, el debilitamiento de las monedas en las economías emergentes y la preocupación por las expectativas de inflación plantean la posibilidad de políticas monetarias más restrictivas y un menor crecimiento.
Dentro de ese contexto y para garantizar una respuesta coordinada, acordaron conjuntamente formar un grupo de coordinación para maximizar la respuesta de sus instituciones ante las repercusiones energéticas y económicas de la guerra en Medio Oriente.
Trabajarán con otras instituciones sobre tres ejes:
Primero: Evaluar la gravedad de los impactos en distintos países y regiones mediante el intercambio coordinado de datos sobre mercados y precios de la energía, flujos comerciales, presiones fiscales y sobre la balanza de pagos, tendencias inflacionarias, restricciones a la exportación de productos básicos clave e interrupciones en la cadena de suministro.
Segundo: Coordinar un mecanismo de respuesta que pueda incluir: asesoramiento político específico, evaluación de las posibles necesidades de financiación y la prestación de apoyo financiero conexo (incluso mediante financiación en condiciones favorables), y el uso de herramientas de mitigación de riesgos según corresponda.
Tercero: Movilizar a las partes interesadas pertinentes, incluidos otros socios multilaterales, regionales y bilaterales, para brindar un apoyo coordinado y eficiente a los países que lo necesiten.
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