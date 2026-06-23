Ormuz, abierto, asegura Vance

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Ginebra, Suiza.- El vicepresidente estadounidense, JD Vance, aseguró este lunes en Bürgenstock (Suiza) que el domingo se logró "muy buen progreso" en cuanto a las negociaciones de paz con Teherán, y afirmó que "el estrecho de Ormuz está abierto" y que inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) podrán entrar en Irán.

"Está abierto. Hemos visto los precios del petróleo y el gas bajar, millones y millones de barriles de crudo y gas natural circulando por el estrecho de Ormuz que no lo hacían antes", alegó Vance en declaraciones a los medios.

El vicepresidente estadounidense aseguró que se ha establecido una "muy buena base" para un acuerdo final, horas después de que los ministerios de Exteriores de Pakistán y Catar, países mediadores, divulgaran un comunicado indicando que se ha acordado crear un comité para impulsar una hoja de ruta que permita llegar a un acuerdo final en el plazo de 60 días.

Dijo que uno de los objetivos de las negociaciones es crear "mecanismos" para asegurar asuntos como el mantenimiento del alto el fuego, de forma que "si hay otro ataque, si Hizbulá dispara o Israel responde", pueda haber "comunicación para saber cómo hacer que la región sea más segura".

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Según el comunicado de las partes mediadoras, Teherán y Washington acordaron crear un Comité de Alto Nivel encargado de supervisar políticamente la mediación. Asimismo, Vance aseguró que Irán ha aceptado la entrada de la OIEA como parte de las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

"Los iraníes han accedido a invitar de nuevo a los inspectores del OIEA a su país. Este es un hito importante para el pueblo estadounidense y el primer paso hacia la desnuclearización permanente, es decir, el fin definitivo del programa de armas nucleares en Irán", dijo Vance.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que ha otorgado al Ejército "libertad total de acción para frustrar cualquier amenaza directa o inminente" proveniente del Líbano.

"La orden que el ministro de Defensa (Israel Katz) y yo hemos dado al Ejército de Israel es clara y no ha cambiado: nuestros combatientes en el sur del Líbano tienen libertad total de acción para frustrar cualquier amenaza directa o inminente contra ellos o contra los habitantes del norte", afirmó Benjamín Netanyahu.