Papa León XIV afirma: "Reconocer a Palestina ayuda a la paz

CIUDAD DEL VATICANO (ANSA/EL UNIVERSAL).- El Vaticano y la Conferencia Episcopal Italiana (CEI) están presionando por la solución de dos Estados, con el papa León XIV advirtiendo: "El reconocimiento del Estado palestino ayuda a la causa del pueblo, pero falta la voluntad de escuchar; el diálogo en este momento está roto".

Mientras los líderes del mundo se reúnen en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Robert Prevost vuelve a pedir un alto el fuego y recuerda que la Santa Sede ya reconoció a Palestina "desde hace años".

La mañana de este miércoles, durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro, lanzó una iniciativa de oración: durante todo octubre se recitará un rosario por la paz.

El mismo, en el día del aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II y de la memoria de san Juan XXIII (el Papa de la encíclica Pacem in terris y del radiomensaje pidiendo a los líderes de Estados Unidos y la URSS que "salven la paz" en el apogeo de la crisis de los misiles en Cuba), estará en la Plaza de San Pedro para unirse a la recitación.

Mientras tanto, desde Gorizia, donde concluyeron tres días de trabajo del Consejo Episcopal, los obispos italianos, aunque nuevamente se distancian de la definición de "genocidio", lanzan un nuevo llamado dirigiéndose directamente al gobierno y adoptando las razones de las manifestaciones que se movilizaron en Italia el pasado lunes.

"Pedimos con fuerza que en Gaza cesen todas las formas de violencia inaceptables contra un pueblo entero y que se liberen a los rehenes", dicen en la nota titulada ¬Que haya paz en Tierra Santa!.

"Se debe respetar el derecho humanitario internacional, poniendo fin al exilio forzado de la población palestina, agredida por la ofensiva del ejército israelí y presionada por Hamas. Reiteramos que la perspectiva de 'dos pueblos, dos Estados' sigue siendo el camino hacia un futuro posible. Por ello, instamos al Gobierno italiano y a las instituciones europeas a hacer todo lo posible para que terminen las hostilidades en curso y nos unimos a los llamados de la sociedad civil".

Sobre la cuestión de Gaza, León XIV habló más específicamente la noche del martes al salir de Castel Gandolfo, respondiendo directamente a las preguntas de los periodistas: el reconocimiento del Estado de Palestina "podría ayudar, pero en este momento realmente no hay voluntad de escuchar del otro lado, por lo que el diálogo está roto".

Agregó, el primer Papa estadounidense, que "Estados Unidos será el último" en reconocer a Palestina; en cambio, "hay que buscar una manera de respetar a los pueblos".