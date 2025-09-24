Estrellan camioneta en árbol de Salvador Nava
Se reporta una persona lesionada por el accidente
Oficiales de Policía Vial en la capital atendieron un hecho de tránsito en lateral de la avenida Salvador Nava Martínez, frente a la biblioteca de la Unidad Administrativa Municipal (UAM).
Los hechos, esta tarde en dirección al poniente, donde se reporta una persona lesionada, luego de que el conductor de una camioneta chocó contra un árbol.
El tránsito vehicular se canalizó por carriles centrales, informó la corporación.
Redacción
