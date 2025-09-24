logo pulso
Cómo disfrutar de un libro, aunque no tengas mucho tiempo

Cómo disfrutar de un libro, aunque no tengas mucho tiempo

Estrellan camioneta en árbol de Salvador Nava

Se reporta una persona lesionada por el accidente

Por Redacción

Septiembre 24, 2025 05:09 p.m.
A
Foto: SSPC

Foto: SSPC

Oficiales de Policía Vial en la capital atendieron un hecho de tránsito en lateral de la avenida Salvador Nava Martínez, frente a la biblioteca de la Unidad Administrativa Municipal (UAM).

Los hechos, esta tarde en dirección al poniente, donde se reporta una persona lesionada, luego de que el conductor de una camioneta chocó contra un árbol.

El tránsito vehicular se canalizó por carriles centrales, informó la corporación.

