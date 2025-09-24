La edad máxima para tramitar la licencia de conducir en México

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Renovar o sacar tu licencia de conducir no es solo un trámite administrativo; implica cumplir con requisitos que buscan garantizar que los automovilistas conserven las habilidades y conocimientos necesarias para circular de manera responsable y segura por las calles.

En este contexto, muchos adultos mayores se preguntan hasta que edad es posible tramitar o renovar este documento, y aquí te contamos la respuesta.

¿Existe una edad máxima para obtener la licencia de conducir?

La licencia de conducir en México no tiene un tope de edad para su trámite o renovación. Sin embargo, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial establece que todos los solicitantes, sin importar su edad, deben acreditar un examen integral que compruebe sus aptitudes físicas y mentales para manejar con seguridad.

A diferencia de otros países que restringen este documento a personas mayores de cierta edad, en México se prioriza la capacidad del conductor sobre la fecha de nacimiento. Esto significa que un adulto mayor puede renovar o solicitar su licencia siempre y cuando cumpla con las evaluaciones médicas y de habilidades exigidas por las autoridades.

¿Qué requisitos deben cumplir los adultos mayores para conducir?

El elemento clave es aprobar el examen integral de aptitudes, que verifica visión, audición, reflejos y otras condiciones físicas y mentales indispensables para manejar. Además, se recomienda a los adultos mayores:

Realizarse revisiones médicas periódicas.

Consultar a un especialista si consumen medicamentos que puedan alterar la capacidad de reacción.

Evitar conducir de noche o en condiciones de poca visibilidad.

Mantener informada a la familia sobre los trayectos y horarios de traslado.

Con estas medidas se busca no limitar a las personas por su edad, sino garantizar que lo hagan en un marco seguro.