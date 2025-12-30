Pasajeros varados tras problemas en el Eurotúnel

PARÍS (AP) — Problemas de suministro eléctrico y un tren atascado interrumpieron los servicios ferroviarios en el túnel submarino del canal de la Mancha que conecta al Reino Unido con Europa continental el martes, dejando a los pasajeros varados durante el ajetreado período de fin de año.

En la estación Gare du Nord de París, Jamie e Issy Gill se apresuraron a encontrar un vuelo de regreso al Reino Unido después de que su tren Eurostar a Londres fue cancelado, desesperados por reunirse con su bebé después de disfrutar de una escapada juntos en la capital francesa.

"Vinimos por mi festejo de 30 años", dijo Issy Gill, secándose las lágrimas.

Jamie Gill dijo que ahora tendrían que tomar una ruta indirecta de regreso, con un vuelo vía Birmingham el miércoles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Eurostar —que opera trenes de pasajeros entre Londres y París y otros destinos europeos— culpó a "problemas de suministro eléctrico en el túnel" y a un fallo a bordo de un tren operado por Le Shuttle, que transporta vehículos y sus pasajeros por ferrocarril a través del túnel entre los puertos de Calais, Francia, y Folkestone, Inglaterra.

El martes por la tarde, Eurostar dijo que el túnel reabrió parcialmente, solo una de sus dos líneas de tren, permitiendo que los servicios se reanudaran por la noche, aunque con retrasos continuos y tiempos de viaje más largos de lo habitual. Aconsejó a sus pasajeros que reserven sus viajes para otros días.

El túnel del canal de la Mancha, de 50 kilómetros (32 millas), más de la mitad de él bajo el mar, revolucionó el viaje ferroviario entre el Reino Unido y Europa desde su inauguración en 1994. Pero debido a que es el único enlace ferroviario fijo a través del canal de la Mancha, los servicios de tren tienden a ser vulnerables a interrupciones severas.

La estación Gare du Nord estaba llena de pasajeros frustrados tratando de reservar boletos de avión o autobús.

"Estoy disgustada, desalentada", dijo Sarah Omouri, una francesa cuyos planes de celebrar el Año Nuevo en Londres se vieron frustrados.

"Tal vez ha pasado un año desde que hemos tenido unas vacaciones", dijo. "Nos hicieron subir al tren, bajar, subir de nuevo y bajar otra vez. Ahora nos dicen que todo está completamente reservado por varios días. Está arruinado".

En Londres, John Paul esperaba disfrutar de un romántico crucero por el río en París y un viaje a la torre Eiffel con su pareja Lucy, pero su Eurostar fue devuelto antes de llegar al continente.

"Probablemente estuvimos alrededor de una hora en el camino, tal vez 40 minutos, y luego básicamente dijeron que el tren tenía que detenerse, porque el tren de adelante tenía un problema de frenos", dijo Paul, de 46 años.

"Nos seguían diciendo que el conductor estaba tratando de arreglar los frenos de este otro tren y que los otros trenes estaban entonces respaldados", agregó. "No hay información clara y, obviamente, hemos perdido mucho dinero, ¿verdad?".

El operador del túnel, Eurotunnel, dijo que el problema de suministro eléctrico comenzó la noche del lunes en una parte del túnel, afectando tanto el viaje de pasajeros como de vehículos por ferrocarril en ambas direcciones.