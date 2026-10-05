Pedro Sánchez anuncia elecciones anticipadas para noviembre en España

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MADRID (AP) — El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció elecciones anticipadas el lunes, procurando aprovechar el impulso de las protestas por la crisis de vivienda que han sacudido al país y enmarcar la votación en torno a cuestiones favorables para su partido socialista.

Los comicios se llevarán a cabo el 29 de noviembre, aproximadamente ocho meses antes de lo previsto.

En las últimas semanas, los españoles han efectuado protestas en diversas ciudades para exigir soluciones al gobierno sobre la arraigada crisis habitacional, en medio de la indignación por el desahucio ampliamente divulgado de una mujer de 87 años en Madrid el mes pasado. Decenas de miles de manifestantes marcharon en Barcelona el lunes por la noche.

El gobierno de Sánchez sufrió una dura derrota legislativa la semana pasada, cuando partidos de la oposición de derecha rechazaron los decretos de urgencia presentados por su gobierno para hacer frente a los desahucios y la especulación inmobiliaria. El revés desató suposiciones generalizadas de que Sánchez podría considerar adelantar las elecciones generales, y aprovechar el impulso en torno a la cuestión de la vivienda contra sus oponentes de derecha.

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Si la apuesta de Sánchez le sale contraproducente, podría allanar el camino para una coalición de derechas y el partido Vox de extrema derecha, poniendo fin a uno de los gobiernos progresistas más destacados de Europa, encabezado por un crítico abierto del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

Pedro Sánchez llama a decidir el futuro de España

En un discurso televisado, Sánchez argumentó el lunes que una coalición progresista más amplia en el Congreso les permitiría a los españoles abordar los problemas más grandes a los que se enfrenta el país.

"Ha llegado el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros y para vuestro país", planteó el mandatario.

"Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y justicia social y de responsabilidad medioambiental. Si queréis que nuestro país retroceda o continúe avanzando", expresó.

Sánchez, de 54 años, es presidente del gobierno español desde 2018, lo que lo convierte en uno de los líderes europeos que más tiempo lleva en el cargo.

Se ha consolidado como una destacada voz progresista a nivel internacional gracias a su defensa de la migración, su apoyo a los palestinos y sus críticas a la guerra estadounidense e israelí contra Irán. También ha defendido las instituciones multilaterales y ha abogado por la regulación de la inteligencia artificial, pronunciándose contra los "oligarcas tecnológicos".

Bajo su liderazgo, España ha tenido una de las economías de más rápido crecimiento del mundo desarrollado en años recientes.

Pero una serie de casos judiciales que involucran a su Partido Socialista Obrero Español, así como a su esposa y a su hermano, han dañado la posición del presidente del gobierno. Su esposa y su hermano niegan haber cometido irregularidades.

Además, ha tenido dificultades para explicar el cruce fronterizo ocurrido este verano —protagonizado por decenas de miles de personas, en su mayoría marroquíes— hacia el territorio español de Ceuta, en el norte de África, donde persiste una crisis humanitaria dos meses después de la incursión inicial.

Ha liderado un gobierno de coalición minoritario junto con su socio de izquierda Sumar desde 2023. Pero su dependencia de varios partidos más pequeños para sacar adelante cualquier iniciativa ha lastrado su capacidad legislativa.

Contexto político y electoral en España

A lo largo de su carrera política, Sánchez se ha ganado la reputación de ser un escapista político capaz de ganar elecciones que parecía destinado a perder.

Las especulaciones sobre si convocaría a elecciones anticipadas se centraron en el impulso que su partido podría tener ahora en materia de vivienda y servicios públicos, mientras que el opositor Partido Popular — que ya tiene el mayor número de escaños en el Parlamento — probablemente planteará la contienda en torno a la corrupción y a la gestión por parte del gobierno de la crisis de Ceuta.

Los sondeos de opinión dejan entrever que el Partido Popular y Vox podrían, juntos, ganar suficiente apoyo para desalojar a Sánchez. Sigue sin estar claro hasta qué punto la vivienda motivará a los votantes de uno u otro lado.

"Sánchez escoge este momento porque posiblemente es el mejor momento, ya que el tema de la vivienda sitúa (...) el debate electoral en unos términos muy favorables a la idea del PSOE", dijo Oriol Bartomeus, profesor de ciencia política en la Universidad Autónoma de Barcelona.

"Sánchez puede plantear las elecciones o ha entendido que puede plantear las elecciones en unos términos muy clásicos, de izquierda y derecha", agregó Bartomeus.

El mandatario socialista se enfrentará al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que aspira a tomar el control del gobierno.

"Por fin decidirán los españoles", dijo Feijóo el lunes tras el anuncio del adelanto electoral. "No son unas elecciones como las anteriores en democracia. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa".