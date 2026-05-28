Persisten las protestas y bloqueos en Bolivia

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La Paz, Bolivia.- Las protestas callejeras y bloqueos de carreteras liderados por sindicatos campesinos, obreros y seguidores del exmandatario de Bolivia Evo Morales que exigen la renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz, se mantienen este miércoles, en medio de dos iniciativas distintas que buscan establecer diálogos para resolver los conflictos.

Uno de los espacios de diálogo se desarrolla por una convocatoria del vicepresidente Edmand Lara, quien también preside la Asamblea Legislativa y es declarado opositor al Gobierno, y de los jefes de bancada de las fuerzas con representación en el Parlamento, quienes participan en ese espacio junto a representantes de algunos sectores en conflicto.

También participan representantes de la Iglesia católica y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, en representación del Gobierno, acuden los ministros de la Presidencia, José Luis Lupo, y de Educación, Beatriz García.

Esta jornada marcharon en La Paz los sindicatos campesinos que exigen la renuncia del presidente, que lleva poco más de seis meses de Gobierno, liderados por mujeres aimaras.

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