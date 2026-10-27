Phuket, bajo el agua tras lluvias repentinas

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Bangkok, Tailandia.- Inundaciones repentinas anegaron el lunes varias zonas de la isla tailandesa de Phuket, uno de los principales destinos turísticos del país, tras las fuertes lluvias durante la noche.

Los tres distritos de la provincia insular del sur, incluida su capital, la ciudad de Phuket, se vieron afectados por las inundaciones. Los niveles del agua comenzaron a bajar a última hora de la mañana, pero algunas zonas más bajas siguieron inundadas y se recomendó a los vehículos pequeños evitar esas áreas, según el vicegobernador provincial, Romdon Hayiawae.

Romdon indicó asimismo que algunas partes de la provincia también fueron golpeadas por aludes de lodo y que las autoridades trabajaron para retirar los escombros y evitar que cayeran en los canales y obstruyeran las vías de agua.

Fotos y videos compartidos en redes sociales mostraban cómo el agua invadía zonas residenciales y carreteras, que quedaron intransitables. También se observa a vehículos parcialmente enterrados en montones de lodo y rocas que dejaron la inundación.

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Unas 100 viviendas se vieron afectadas. No hubo informes de víctimas, señaló Romdon.

El Departamento Meteorológico de Tailandia advirtió que habrá lluvias fuertes y continuas en la región sur hasta el miércoles, lo que podría desencadenar más inundaciones repentinas y graduales de tierra.