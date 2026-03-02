logo pulso
Mundo

Piden mexicanos a resguardarse ante conflicto en Medio Oriente

Cancelaciones de vuelos y cierres de espacios aéreos afectan viajes hacia y desde Medio Oriente, advierte la SRE.

Por El Universal

Marzo 02, 2026 12:08 p.m.
A
Piden mexicanos a resguardarse ante conflicto en Medio Oriente

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- Ante la

escalada del conflicto
en Medio Oriente

, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reiteró el llamado a las personas mexicanas a seguirse resguardando en lugares seguros, evitar desplazamientos y atender las indicaciones de las autoridades locales.
"La prioridad de la Cancillería es la asistencia y protección consular de la población mexicana", dijo la SRE a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente.
Al reiterar el llamado a no viajar a la región, Relaciones Exteriores indicó que la situación en Medio Oriente ha provocado cierres en los espacios aéreos de la zona, causando numerosas cancelaciones de vuelos e interrupciones en los viajes aéreos, tanto en la región como a nivel mundial.
"Sus planes de viaje pueden verse afectados, incluso si su destino no está en el Medio Oriente. Se recomienda contactar a su agente de viajes o aerolínea para confirmar sus planes y alternativas, así como seguros de viaje en caso de cancelaciones y estadías prolongadas", dijo.
Recomendó también comunicarse directamente con las embajadas de México en la región para recibir información oficial y segura sobre protección consular.

