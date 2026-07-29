Presentan cargos contra capitán por naufragio

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GEORGETOWN, Guyana.- La policía de Guyana presentó el martes cargos por asesinato contra el capitán y dos tripulantes de un ferry estatal que se volcó, dejando al menos 70 personas muertas y 30 desaparecidas.

Los acusados son el capitán Kevin Price, de 40 años; el primer oficial Rondell Dwayne Roberts, de 42 años; y el superintendente de carga Delon Granderson, de 33. Comparecieron ante el tribunal el martes por la mañana, pero no se les exigió declarar. No había abogados presentes para ellos.

Las autoridades creen que 179 personas iban a bordo del ferry, que zarpó de la capital, Georgetown, el 18 de julio y se volcó en aguas del Atlántico antes de llegar a su destino, la localidad norteña de Port Kaituma, cerca de Venezuela. Fue el peor desastre marítimo registrado en la nación sudafricana.

El primer ministro Mark Phillips informó al Parlamento el lunes que, aunque 77 personas fueron rescatadas, una murió recientemente.

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En su intervención, legisladores de la oposición golpearon los escritorios e increparon a los parlamentarios mientras exigían la renuncia del ministro de Obras, Juan Edghill, y del adjunto Indar Persaud, a quienes responsabilizan del desastre.