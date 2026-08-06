¿Cómo proteger tu patrimonio del despojo?

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 6 (EL UNIVERSAL).- Ante el incremento de casos de despojo de inmuebles en la Ciudad de México, se recomienda contar con una escritura pública y una inscripción vigente en el Registro Público de la Propiedad para acreditar quién es el legítimo propietario y conocer su historial jurídico.

Ciudad de México refuerza prevención ante despojo de inmuebles

Las recientes denuncias por presuntos despojos de inmuebles volvieron a colocar en la conversación pública que la seguridad patrimonial no depende únicamente de impedir una ocupación ilegal, sino también de mantener la situación jurídica de la propiedad debidamente regularizada y actualizada.

El Colegio de Notarios de la Ciudad de México señala la escrituración y la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad como medidas centrales de prevención para prevenir conflictos sobre la propiedad.

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Asimismo, AMPI Ciudad de México y el Instituto de Administradores de Inmuebles recomiendan verificar la titularidad registral, regularizar sucesiones, supervisar los inmuebles desocupados y denunciar inmediatamente cualquier intento de ocupación ilegal.

Plataformas digitales y autoridades recomiendan alertas registrales y asesoría especializada

"El despojo puede presentarse mediante la ocupación física de un inmueble, pero también a través del engaño, la simulación de actos jurídicos, la suplantación de identidad del propietario, el uso de documentación falsa, afectación de personas en situación de vulnerabilidad o la intervención de personas que impiden al legítimo poseedor disfrutar materialmente del bien", explica Kallify, una plataforma digital que dictamina la situación jurídica de un inmueble.

Kallify destaca que la legislación penal protege la posesión y el disfrute material del inmueble, no únicamente el título de propiedad.

Por ello, el delito puede sancionarse aun cuando el derecho a poseer esté en disputa.

"Incluso el propietario puede incurrir en responsabilidad si intenta recuperar por su propia autoridad un inmueble que se encuentra legalmente en posesión de otra persona.

"Esto no disminuye la importancia de la escritura; confirma que la propiedad y la posesión deben defenderse mediante las vías jurídicas correspondientes, nunca mediante la fuerza", puntualiza la empresa.

Recomendaciones

Para evitar una situación de despojo, Kallify recomienda mantener actualizada la situación jurídica del inmueble con una escritura inscrita y que los datos del titular, la ubicación, la superficie y los antecedentes coincidan con el folio registral.

También se sugiere activar las alertas inmobiliarias o registrales disponibles. Estos servicios permiten recibir avisos sobre consultas, solicitudes o movimientos relacionados con el folio del inmueble.

En la Ciudad de México, la Alerta Inmobiliaria del Registro Público de la Propiedad y de Comercio envía notificaciones por correo electrónico o teléfono celular. La alerta no bloquea una operación ni sustituye la revisión registral, pero permite detectar movimientos y actuar oportunamente.

Además, se sugiere conservar las escrituras y documentos originales en un lugar seguro y generar copias digitales de consulta.

"Evita entregarlos, junto con identificaciones o firmas, a personas no verificadas. Si compartes copias para algún trámite, identifica quién las recibe y cuál será su uso", recomienda Kallify.

Así como verificar a gestores e intermediarios. El riesgo también puede comenzar con falsos intermediarios, confirma su identidad, atribuciones y canales institucionales antes de entregar documentos o realizar pagos. Exige contratos, recibos y evidencia del avance del trámite; desconfía de solicitudes de dinero sin comprobante.

Supervisa la propiedad. Si permanece desocupada, programa visitas periódicas, mantén comunicación con vecinos o con la administración y considera iluminación, alarmas o videovigilancia.

En inmuebles arrendados, conserva el contrato, los comprobantes de pago, el inventario y las constancias de entrega.

Finalmente, si recibes una alerta que no reconoces, detectas cambios registrales, documentos desconocidos, actividad inusual o personas que se ostentan como propietarias, reúne evidencia, verifica inmediatamente la situación registral y solicita asesoría especializada.

No intentes recuperar el inmueble por la fuerza.