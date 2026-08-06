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Niega Ruth González haber denunciado a comunicadoras

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 06, 2026 03:00 a.m.
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Niega Ruth González haber denunciado a comunicadoras
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      Aunque un expediente de la Fiscalía General del Estado, al que El País reportó haber tenido acceso, identifica a Ruth González Silva como denunciante en el caso de las dos comunicadoras procesadas bajo la denominada "Ley Serrano", la senadora aseguró que no promovió ninguna acción legal contra ellas.

      La declaración de la legisladora ocurre después de que quedó sin efectos la reforma al Código Penal del Estado que creó el delito de uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social. La llamada "Ley Serrano" fue cuestionada por organizaciones civiles y defensoras de la libertad de expresión tras la detención de Eréndira Aguillón y Alejandra Hermosillo, quienes permanecieron 15 días privadas de su libertad.

      Al ser cuestionada sobre su relación con el proceso penal iniciado contra las comunicadoras, González Silva negó haber presentado una denuncia en su contra y afirmó que mantiene una postura de respaldo hacia la labor periodística. "Yo estoy a favor de la libertad de expresión y estoy a favor también de que el periodismo se firme, que el periodismo se le pone nombre y apellido y por supuesto que vamos a seguir apoyando a todas las y los periodistas", dijo.

      La senadora del PVEM evitó ampliar su respuesta cuando se le preguntó si entonces era falsa la versión que la ubicaba como denunciante, luego de que su equipo de comunicación dijo dar por finalizada la entrevista. 

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      Con la derogación de la reforma, publicada en el Periódico Oficial del Estado, dejó de tener vigencia el marco legal bajo el cual se abrió ese proceso. Hasta ahora, el caso de Aguillón y Hermosillo es el único que públicamente se conoce como judicializado durante el periodo en que estuvo vigente esa figura penal, mientras el Congreso mantiene el análisis de una nueva regulación sobre inteligencia artificial.

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