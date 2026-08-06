Irán y Omán ultiman acuerdo sobre estrecho de Ormuz

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Irán afirma que se encuentra en la etapa final de redacción de un acuerdo con Omán sobre el estrecho de Ormuz, mientras que dos soldados israelíes han muerto en Líbano.

A continuación, un vistazo a los últimos acontecimientos en la guerra de Estados Unidos contra Irán y el conjunto de Oriente Medio el jueves.

Irán y Omán avanzan en acuerdo sobre estrecho de Ormuz

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baghaei, afirmó que un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz con Omán, que se encuentra al otro lado de la vía marítima, está en la "etapa final" de redacción. En declaraciones el miércoles, indicó que se emitirá un comunicado conjunto "si ciertas partes no obstaculizan este proceso", en aparente referencia a Estados Unidos.

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Es probable que el acuerdo esté condicionado a que Washington levante su bloqueo contra los puertos de Irán.

Un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente dijo el jueves que cualquier ruta temporal a través del estrecho de Ormuz no tendrá impedimentos como aprobaciones, permisos, peajes o cargos.

Al ser cuestionado el jueves sobre si se ha alcanzado un acuerdo con Irán para reabrir la vital vía marítima, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que no quería decirlo.

"Ha estado más o menos abierto por ahora", dijo a los periodistas en la Casa Blanca.

El estrecho es crucial para el transporte marítimo mundial y el suministro de energía. Antes de la guerra, que comenzó con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero, alrededor de una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo pasaba por esa vía marítima en la boca del Golfo Pérsico.

— Michelle Price en Washington

Buques atacados y tensión en el estrecho de Ormuz

Al menos dos buques fueron alcanzados en el estrecho de Ormuz durante la última semana, mientras que varios otros reportaron disparos o advertencias de entidades que afirmaban representar a la Guardia Revolucionaria de Irán, según la empresa de datos marítimos Lloyd´s List Intelligence.

La empresa añadió que los rebeldes hutíes de Yemen, que gozan del respaldo de Irán, continuaron reivindicando ataques contra buques en el mar Rojo. Las afirmaciones no pudieron verificarse de forma independiente.

El tráfico de embarcaciones a través del estrecho de Ormuz aumentó a 84 tránsitos durante la semana del 27 de julio al 2 de agosto, frente a 45 la semana anterior. Pero el tráfico sigue muy por debajo de los más de 700 tránsitos observados en una semana típica antes de la crisis, dijo Lloyd´s List.

Rebeldes hutíes atacan fuerzas gubernamentales en Yemen

Los rebeldes hutíes de Yemen atacaron a fuerzas gubernamentales en dos provincias, matando al menos a 30 soldados e hiriendo a otros 50, informaron funcionarios del gobierno que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a los periodistas.

Los ataques marcan una gran escalada desde que una tregua en 2022 detuvo en gran medida los combates. La guerra civil se disputa entre los hutíes y una coalición liderada por Arabia Saudí que está aliada con el gobierno de Yemen reconocido internacionalmente.

Yemen se ha visto envuelto en una guerra civil desde 2014, cuando los hutíes tomaron la capital, Saná, y gran parte del norte de Yemen. La coalición liderada por Arabia Saudí intervino al año siguiente.

— Samy Magdy en El Cairo

Soldados israelíes mueren en Líbano mientras negociadores se reúnen en Roma

Dos soldados israelíes murieron y otros cuatro resultaron gravemente heridos en una explosión en el sur de Líbano, informó el ejército israelí el jueves. Son las primeras de soldados israelíes desde que en junio se implementó una frágil tregua entre Israel y el grupo político-paramilitar libanés Hezbollah, que también tiene el respaldo de Irán.

El ejército israelí lanzó ataques el miércoles contra el sur de Líbano en respuesta a lo que describió como una violación del alto el fuego por parte de Hezbollah y pidió que los residentes de otra aldea huyeran.

La escalada se produjo mientras negociadores libaneses e israelíes se reunían en Roma para discutir la implementación del acuerdo de junio, en virtud del cual se supone que las fuerzas israelíes deben retirarse de las zonas que ocupan en el sur de Líbano, a cambio del desarme de Hezbollah.

Uganda aprueba envío de tropas para una fuerza internacional en Gaza

Las autoridades ugandesas obtuvieron el jueves la aprobación parlamentaria para desplegar tropas como parte de la Fuerza Internacional de Estabilización para Gaza.

La fuerza, de 20.000 efectivos, propuesta en febrero por la Junta de Paz de Trump para garantizar la "prosperidad futura y una paz duradera", aún no se ha materializado.

Varios otros países prometieron tropas para la misión, incluidos Marruecos, Kazajistán, Kosovo, Albania e Indonesia, que desde entonces ha puesto su compromiso de tropas en suspensión indefinida.

El alto el fuego en Gaza se ha estancado, ya que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo esta semana que Israel no se retirará de sus líneas actuales en Gaza hasta que Hamás se haya desarmado por completo.

Un colono israelí es acusado de matar a activista palestino en Cisjordania

Los fiscales israelíes procesaron a un colono por la muerte el año pasado de un líder comunitario palestino en Cisjordania, un territorio palestino que está bajo ocupación de Israel.

Los fiscales acusan a Yinon Levi de homicidio imprudente en la muerte del destacado activista palestino Awdah Hathaleen en julio de 2025. El cargo conlleva un castigo menor que el asesinato según la ley israelí. La acusación también imputa a Levi con allanamiento armado y daños maliciosos a la propiedad.

Es extremadamente raro que Israel procese a colonos por violencia contra los palestinos. El grupo israelí de derechos B´Tselem dijo que los cargos contra Levi suponen el primer caso desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en el que un israelí ha sido acusado por la muerte de un palestino en Cisjordania.

En ese tiempo, dijo el grupo, colonos y soldados israelíes han matado a por lo menos 1.100 palestinos en el territorio ocupado.

Irak no tolerará milicias armadas separadas

Un organismo iraquí de alto nivel dijo el jueves que cualquier actividad armada fuera de la autoridad del Estado a partir del 30 de septiembre será procesada bajo la Ley Antiterrorista del país, el último paso en un impulso para poner todas las armas bajo control del gobierno.

La declaración de la Coalición de Administración del Estado se produce mientras varias poderosas facciones armadas respaldadas por Irán, incluidas Kataib Hezbollah y Harakat al-Nujaba, han rechazado los llamados a entregar las armas o disolver sus organizaciones, diciendo que siguen comprometidas con la "opción de resistencia".

Arabia Saudí y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irak la semana pasada después de que Riad acusara a milicias iraquíes de usar drones para atacar sus instalaciones petroleras.

Los ataques contra Irak alcanzaron bases de las Fuerzas de Movilización Popular, una colección de grupos armados cercanos a Irán que oficialmente forman parte de las fuerzas de seguridad de Irak, pero a menudo operan fuera del control del Estado.