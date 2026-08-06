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Desmantela SSC-CDMX red de estafadores que operaba en SLP

Engañaban a víctimas y obtenían datos bancarios; se les atribuye el robo de 40 millones de pesos

Por Pulso Online

Agosto 06, 2026 12:36 p.m.
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Fotos: SSC-CDMX

Fotos: SSC-CDMX

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      La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en coordinación con la Fiscalía de Justicia, ambas de la Ciudad de México, cumplimentaron este jueves cinco órdenes de aprehensión en contra de integrantes de un grupo delictivo dedicado al fraude en la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla y San Luis Potosí.

      Las detenciones se realizaron en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Iztacalco, Álvaro Obregón y en el municipio de Tlalnepantla.

      Los detenidos, Anabel "N", Amairani "N", Fernando "N", Michel "N" y Alberto "N", mismos que están señalados por engañar a sus víctimas al hacerles creer que habían sido acreedoras a premios u obsequios otorgados por una institución financiera, método por el cual obtenían información personal y bancaria para realizar retiros y transferencias no autorizadas.

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      Fotos: SSC-CDMX

      Se informó que se ha logrado la detención de 15 personas vinculadas con esta red dedicada al fraude, a la cual, se le atribuye el robo de cerca de 40 millones de pesos producto de su actividad delictiva.

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