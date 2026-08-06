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Arranca auditoría al gasto federalizado en 59 municipios de San Luis Potosí

El IFSE y la ASF coordinan la revisión del manejo de recursos federales en los municipios.

Por Pulso Online

Agosto 06, 2026 07:30 p.m.
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Arranca auditoría al gasto federalizado en 59 municipios de San Luis Potosí
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      Este viernes 7 de agosto iniciará formalmente el proceso de fiscalización de los recursos federales ejercidos por los 59 municipios de San Luis Potosí, como parte de las acciones de revisión del manejo de los recursos públicos transferidos por la Federación.

      Coordinación entre IFSE y ASF para fiscalización

      El ejercicio se realizará en coordinación entre el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), luego de la firma del Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado, suscrito el pasado 29 de junio.

      La jornada comenzará a las 9:30 horas con la apertura de las auditorías a los municipios. Posteriormente, a las 11:30 horas, se llevará a cabo el evento protocolario en el Centro de Negocios Potosí (Centro de Convenciones).

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      Participación de autoridades en evento protocolario

      Al acto asistirán el gobernador del estado, José Ricardo Gallardo Cardona; el auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel; así como las y los presidentes municipales de la entidad y representantes de los poderes Legislativo y Judicial.

      Con este proceso se revisará la correcta aplicación de los recursos federales asignados a los gobiernos municipales, con el objetivo de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento de la normativa en el ejercicio del gasto público.

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