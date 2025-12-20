logo pulso
Problemas en avión retrasan llegada de Vikings a partido contra Giants

Ambos equipos, Vikings y Giants, ya eliminados de playoffs, se preparan para el encuentro tras el incidente.

Por AP

Diciembre 20, 2025 08:48 p.m.
A
Los Vikings de Minnesota tuvieron algunos problemas el sábado para llegar al estado de Nueva Jersey, donde disputarán su partido del domingo contra los Giants de Nueva York.

Su avión experimentó problemas mecánicos que requirieron su regreso al punto de origen poco después de partir del Aeropuerto Internacional de Minneapolis-St. Paul, según un portavoz del equipo.

Se esperaba que los Vikings llegaran a Newark el sábado por la noche después de abordar un segundo avión, añadió el vocero.

Minnesota tiene un récord de 6-8 y, al igual que los Giants (2-12), ha sido eliminado de la contienda por los playoffs.

Los Vikings vienen de vencer a Dallas y se concentran más en que el joven mariscal de campo J.J. McCarthy adquiera experiencia adicional en la NFL.

