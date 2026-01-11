Protestas en Minneapolis por redada migratoria

MINNEAPOLIS (AP) — Sacudidas por la muerte de una mujer baleada por un agente durante una redada migratoria, las Ciudades Gemelas de Minnesota se preparaban el domingo para lo que muchos esperan sea una nueva normalidad en las próximas semanas, mientras el Departamento de Seguridad Nacional lleva a cabo lo que llamó su mayor operativo contra la migración hasta la fecha.

Manifestantes gritaron a los agentes federales e intentaron interrumpir sus operaciones haciendo sonar bocinas de automóviles, golpeando tambores y soplando silbatos en un vecindario de Minneapolis lleno de casas unifamiliares.

Hubo algunos empujones y varias personas fueron rociadas con spray químico justo antes de que los agentes derribaran la puerta de una casa el domingo. Posteriormente, se llevaron a un hombre esposado.

"Estamos viendo mucha represión migratoria en todo Minneapolis y en todo el estado, agentes federales simplemente invadiendo nuestros vecindarios", dijo Jason Chavez, un concejal de la ciudad de Minneapolis. "Definitivamente están aquí".

Chavez, hijo de inmigrantes mexicanos que representa un área con una población inmigrante en crecimiento, dijo que está monitoreando de cerca y recopilando información de grupos de chat sobre dónde los residentes están viendo operar a los agentes.

Personas con silbatos se posicionaron en las esquinas de las calles en el vecindario donde Renee Good, de 37 años, fue muerta a tiros el miércoles, vigilando cualquier señal de agentes federales.

Más de 20.000 personas han participado en una variedad de entrenamientos para convertirse en "observadores" de las actividades de represión en Minnesota desde las elecciones de 2024, indicó Luis Argueta, portavoz de Unidos MN, una organización local de derechos humanos.

"Es un papel que la gente elige asumir voluntariamente, porque eligen cuidar de sus vecinos", dijo Argueta.

Las protestas han sido en gran medida pacíficas, pero las Ciudades Gemelas permanecen ansiosas. Las escuelas públicas de Minneapolis comenzarán a ofrecer aprendizaje remoto el lunes durante el próximo mes en respuesta a las preocupaciones de que los niños puedan sentirse inseguros al salir.

Muchas escuelas cerraron la semana pasada después del tiroteo de Good y la agitación que siguió.

Mientras continúan los operativos, dos de los principales demócratas del estado declararon el domingo que la investigación sobre la muerte de Renee Good no debería ser supervisada únicamente por el gobierno federal.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y la senadora federal Tina Smith dijeron en entrevistas separadas el domingo que las autoridades estatales deberían estar incluidas en la investigación porque el gobierno federal ya ha dejado claro lo que cree que sucedió.

"¿Cómo podemos confiar en que el gobierno federal realice una investigación objetiva, imparcial y sin prejuicios, cuando al inicio de esa investigación ya han anunciado exactamente lo que vieron, lo que piensan que sucedió?", indicó Smith en el programa "This Week" de la cadena ABC.

La administración Trump ha defendido al agente que disparó contra Good en su coche, diciendo que se estaba protegiendo él y a sus colegas y que Good había "convertido en arma" su vehículo.

Todd Lyons, director interino de ICE, defendió al agente en el programa "The Sunday Briefing" del canal Fox News.

"Ese agente tuvo milisegundos, si no poco tiempo, para tomar una decisión para salvar su vida y la de sus otros compañeros agentes", apuntó.

Añadió que las operaciones en Minnesota no serían necesarias "si las jurisdicciones locales trabajaran con nosotros para entregar a estos extranjeros criminalmente ilegales una vez que ya son considerados una amenaza para la seguridad pública por los locales".

El asesinato de Good a manos de un agente del ICE y el tiroteo de dos personas por agentes federales en Portland, Oregon, llevaron a decenas de protestas en todo el país el fin de semana.

Miles de personas marcharon en Minneapolis el sábado, donde Seguridad Nacional calificó su despliegue de oficiales de inmigración en las Ciudades Gemelas como su mayor operativo migratorio hasta la fecha.