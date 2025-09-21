Protestas masivas en Filipinas contra corrupción

MANILA (AP) — Miles de manifestantes salieron el domingo a las calles de la capital de Filipinas para expresar su indignación por un escándalo de corrupción que involucra a legisladores, funcionarios y empresarios que supuestamente se embolsaron enormes sobornos de proyectos de control de inundaciones en un país empobrecido y propenso a tormentas del sudeste asiático.

La policía filipina detuvo a 17 personas —muchas vestidas de negro y con mascarillas— que prendieron fuego a las llantas de un camión colocado como barricada y lanzaron piedras a la policía antimotines que protegía un puente y las carreteras cercanas que conducen al palacio presidencial en Manila.

El breve pero caótico incidente no involucró a los miles de manifestantes que participaron en dos grandes y pacíficas manifestaciones anticorrupción en otras partes de la capital.

La violencia provocó un bloqueo de seguridad en el cercano palacio presidencial de Malacañán, donde las fuerzas de seguridad bloquearon las vías de acceso.

No estaba claro de inmediato si los arrestados por la policía también se habían sumado a las protestas pacíficas, que congregaron a unas 18,000 personas en un parque nacional cercano en Manila y en un monumento a la democracia junto a la principal autopista nacional, conocida como EDSA.

La policía dijo en un comunicado después de realizar los arrestos que la situación estaba "contenida", pero advirtió que no se toleraría la violencia ni el vandalismo.

"Respetamos el derecho del público a la asamblea pacífica, pero hacemos un fuerte llamado a todos para que mantengan la calma y se abstengan de la violencia", dijo la policía.

Docenas de compañeros manifestantes de los arrestados por la policía, sin embargo, corrieron más tarde a otra carretera cerca del palacio presidencial y pintaron grafitis en paredes y postes de concreto. Algunos ondearon banderas filipinas y mostraron carteles con lemas anticorrupción. La policía respondió con gas lacrimógeno y realizó más arrestos.

Protestas contra la corrupción

Los manifestantes en Manila exigían el enjuiciamiento inmediato de todos los involucrados en el escándalo.

"Me siento mal porque nos hundimos en la pobreza y perdemos nuestros hogares, nuestras vidas y nuestro futuro mientras ellos amasan una gran fortuna de nuestros impuestos que pagan sus autos de lujo, viajes al extranjero y transacciones corporativas más grandes. Queremos cambiar a un sistema donde ya no se abuse de la gente", dijo la activista estudiantil Althea Trinidad a The Associated Press en Manila, donde se unió a una ruidosa multitud que la policía estimó en alrededor de 8,000 personas al mediodía.

Trinidad vive en Bulacan, una provincia propensa a inundaciones al norte de Manila, donde los funcionarios dijeron que la mayoría de los proyectos de control de inundaciones estaban siendo investigados por ser insuficientes o inexistentes.

"Nuestro propósito no es desestabilizar sino fortalecer nuestra democracia", afirmó en un comunicado el cardenal Pablo Virgilio David, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas. Hizo un llamado al público para que se manifieste pacíficamente y exija rendición de cuentas.

Los organizadores dijeron que los manifestantes se centrarían en denunciar a los funcionarios corruptos de obras públicas, legisladores y propietarios de empresas de construcción, junto con un sistema que permite la corrupción a gran escala, pero no pedirían la renuncia del presidente Ferdinand Marcos Jr.

Marcos mencionó por primera vez el escándalo de corrupción en el control de inundaciones en julio en su discurso anual sobre el estado de la nación.

Después formó una comisión independiente para investigar lo que dijo eran anomalías en muchos de los 9,855 proyectos de control de inundaciones valorados en más de 545 ,000 millones de pesos (9,500 millones de dólares) que se suponía debían haberse llevado a cabo desde que asumió el cargo a mediados de 2022. Calificó la magnitud de la corrupción como "horrible" y aceptó la renuncia de su secretario de Obras Públicas.

La indignación pública estalló cuando una pareja adinerada que dirigía varias empresas de construcción que obtuvo lucrativos contratos de proyectos de control de inundaciones mostró durante entrevistas con los medios docenas de autos de lujo europeos y estadounidenses que poseían. La flota incluía un auto de lujo británico que costaba 42 millones de pesos (737,000 dólares) que dijeron haber comprado porque venía con un paraguas gratis.

Bajo intensas críticas públicas, la pareja, Sarah y Pacifico Discaya, identificó más tarde durante una investigación televisada en el Senado al menos a 17 legisladores de la Cámara de Representantes y funcionarios de obras públicas que supuestamente los obligaron a pagar enormes sobornos para poder asegurar proyectos de control de inundaciones en un testimonio explosivo.

Dos senadores prominentes fueron implicados más tarde en el escándalo por un exingeniero del gobierno en una investigación separada de la Cámara. Todos los nombrados negaron haber actuado mal, pero enfrentan múltiples investigaciones.

El presidente del Senado, Francis Escudero, y el presidente de la Cámara, Martin Romualdez, renunciaron por separado en una creciente repercusión del escándalo, ya que ambas cámaras del Congreso enfrentan críticas intensificadas después de que varios legisladores fueran implicados en las acusaciones de corrupción.

Al menos tres ingenieros del gobierno fueron despedidos y otros 15 estaban siendo investigados antes de su destitución. Todos enfrentan denuncias penales y sus cuentas bancarias, casas, autos y otros activos serán congelados, dijo el secretario de Obras Públicas, Vince Dizon.