logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MUJER SOFISTICADA

Fotogalería

MUJER SOFISTICADA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Quiere EU de vuelta base aérea talibán

Por Redacción

Septiembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Quiere EU de vuelta base aérea talibán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado al gobierno de facto de Afganistán que si Estados Unidos no recupera el control de la base aérea de Bagram, que tienen los talibes desde 2021, “pasarán cosas malas”.

“Si Afganistán no devuelve la base aérea de Bagram a quienes la construyeron, los Estados Unidos de América, PASARÁN COSAS MALAS!!!”, escribió el mandatario en su red social Truth Social, elevando el tono a la amenaza respecto a sus últimos mensajes. Aunque Trump atribuyó a EE.UU. la construcción de la base, lo cierto es que la construyó en la década de 1950 la Unión Soviética, que después la convirtió en el epicentro de su invasión en la década de 1980. 

Tras la retirada soviética y una devastadora guerra civil, fue tomada por las fuerzas de EE.UU. en 2001. Trump insistió ayer en la posibilidad de recuperar la base, pese a que un funcionario talibán afirmara ese mismo día que el gobierno de facto afgano descarta la presencia militar estadounidense en su territorio.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Quiere EU de vuelta base aérea talibán
Quiere EU de vuelta base aérea talibán

Quiere EU de vuelta base aérea talibán

SLP

Redacción

Genera tensión funeral de Charlie Kirk
Genera tensión funeral de Charlie Kirk

Genera tensión funeral de Charlie Kirk

SLP

EFE

Tensión aérea entre Rusia y la OTAN
Tensión aérea entre Rusia y la OTAN

Tensión aérea entre Rusia y la OTAN

SLP

AP

Israel mata a 14 palestinos más
Israel mata a 14 palestinos más

Israel mata a 14 palestinos más

SLP

AP

Ataques a Gaza siguen en víspera de que varios países reconozcan al Estado Palestino