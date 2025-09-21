logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MUJER SOFISTICADA

Fotogalería

MUJER SOFISTICADA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Genera tensión funeral de Charlie Kirk

Por EFE

Septiembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Genera tensión funeral de Charlie Kirk

A pocas horas del funeral de Charlie Kirk en Glendale (Arizona, EE.UU.) la tensión crece en la ciudad, con las autoridades trabajando para intensificar las medidas de seguridad ante la gran expectación en torno al evento y la presencia de varios funcionarios de alto perfil de la Administración, incluido el presidente estadounidense, Donald Trump. 

Este domingo, líderes políticos y seguidores del activista ultraconservador asesinado se darán cita en el Estadio State Farm de Glendale para honrar el legado del creador de Turning Point, una organización juvenil sin fines de lucro dedicada a promover principios conservadores y la libertad de expresión. 

Kirk falleció el 10 de septiembre tras recibir un disparo en el cuello mientras participaba en un debate ante centenares de personas en la Universidad Utah Valley. Su muerte ha generado un intenso debate sobre la seguridad y la libertad de expresión, temas que enmarcan el contexto del funeral. 

Ante el clima de tensión y la expectativa por el funeral, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) ha reforzado la vigilancia y las medidas de seguridad en Glendale, movilizando agentes federales y colaborando con las autoridades locales para garantizar el orden y la protección durante el evento. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En un boletín policial obtenido por el medio ABC, las autoridades informaron de que estaban “rastreando varias amenazas de credibilidad desconocida” dirigidas a personas que planean asistir al memorial de Kirk.

Aunque las autoridades no han confirmado la veracidad de las amenazas, están tomando medidas de seguridad adicionales debido a los riesgos potenciales. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Quiere EU de vuelta base aérea talibán
Quiere EU de vuelta base aérea talibán

Quiere EU de vuelta base aérea talibán

SLP

Redacción

Genera tensión funeral de Charlie Kirk
Genera tensión funeral de Charlie Kirk

Genera tensión funeral de Charlie Kirk

SLP

EFE

Tensión aérea entre Rusia y la OTAN
Tensión aérea entre Rusia y la OTAN

Tensión aérea entre Rusia y la OTAN

SLP

AP

Israel mata a 14 palestinos más
Israel mata a 14 palestinos más

Israel mata a 14 palestinos más

SLP

AP

Ataques a Gaza siguen en víspera de que varios países reconozcan al Estado Palestino