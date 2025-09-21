Genera tensión funeral de Charlie Kirk

A pocas horas del funeral de Charlie Kirk en Glendale (Arizona, EE.UU.) la tensión crece en la ciudad, con las autoridades trabajando para intensificar las medidas de seguridad ante la gran expectación en torno al evento y la presencia de varios funcionarios de alto perfil de la Administración, incluido el presidente estadounidense, Donald Trump.

Este domingo, líderes políticos y seguidores del activista ultraconservador asesinado se darán cita en el Estadio State Farm de Glendale para honrar el legado del creador de Turning Point, una organización juvenil sin fines de lucro dedicada a promover principios conservadores y la libertad de expresión.

Kirk falleció el 10 de septiembre tras recibir un disparo en el cuello mientras participaba en un debate ante centenares de personas en la Universidad Utah Valley. Su muerte ha generado un intenso debate sobre la seguridad y la libertad de expresión, temas que enmarcan el contexto del funeral.

Ante el clima de tensión y la expectativa por el funeral, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) ha reforzado la vigilancia y las medidas de seguridad en Glendale, movilizando agentes federales y colaborando con las autoridades locales para garantizar el orden y la protección durante el evento.

En un boletín policial obtenido por el medio ABC, las autoridades informaron de que estaban “rastreando varias amenazas de credibilidad desconocida” dirigidas a personas que planean asistir al memorial de Kirk.

Aunque las autoridades no han confirmado la veracidad de las amenazas, están tomando medidas de seguridad adicionales debido a los riesgos potenciales.