Tensión aérea entre Rusia y la OTAN

Pilotos rusos ignoraron las señales de los aviones italianos que respondían desde la Misión de Policía Aérea del Báltico de la OTAN cuando violaron el espacio aéreo de Estonia, dijo el sábado un alto funcionario militar estonio.

La incursión de 12 minutos fue la prueba más reciente de la capacidad de la alianza para responder a las amenazas aéreas rusas luego que alrededor de 20 drones rusos ingresaran al espacio aéreo polaco el 10 de septiembre.

El Ministerio de Defensa de Rusia negó el sábado que sus aviones hayan volado hacia el espacio aéreo de Estonia, después que Tallin informara que tres aviones de combate cruzaron su territorio el viernes sin permiso.

Las autoridades estonias desestimaron la negación, señalando que la violación fue confirmada por radar y contacto visual, y sugirieron que podría ser una táctica para desviar recursos occidentales de Ucrania.

Los cazas rusos MIG-31 ingresaron al espacio aéreo estonio entre las 9:58 de la mañana y las 10:10 de la mañana hora local del viernes en el área de Vaindloo, una pequeña isla ubicada en el Golfo de Finlandia en el Mar Báltico, de acuerdo con el ejército estonio. Un comunicado del Ministerio indicó que fue la cuarta violación del espacio aéreo por parte de Rusia este año.

Aún “necesita ser confirmado” si la violación fronteriza fue deliberada o no, dijo el coronel Ants Kiviselg, comandante del Centro de Inteligencia Militar de Estonia, a The Associated Press.