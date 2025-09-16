Británicos condenan dichos de Elon Musk

Londres, Ing.- El primer ministro británico, Keir Starmer, enfrenta el lunes peticiones de que sancione a Elon Musk después de que el propietario de X y Tesla dijera en un mitin antiinmigración que la violencia está llegando al Reino Unido y la gente debe luchar o morir.

Starmer denunció la violencia en los márgenes de la manifestación “Unir el Reino” del sábado, que reunió a 100,000 o más personas en Londres, organizada por el activista de ultraderecha Tommy Robinson.

Dirigiéndose a la manifestación por videoconferencia, Musk pidió la disolución del Parlamento, elecciones anticipadas y un cambio de gobierno en Reino Unido. Dijo a los manifestantes que “la violencia viene hacia ustedes” y que “o luchan o mueren”.

Ed Davey, líder de los Demócratas Liberales, instó a Starmer y al líder de la oposición conservadora, Kemi Badenoch, a sumarse a él para condenar el intento de Musk de “sembrar discordia e incitar a la violencia en nuestras calles” e interferir con la democracia británica.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Jacqui Smith, dijo que los comentarios de Musk “fueron incorrectos y peligrosos”. El secretario de Negocios, Peter Kyle, calificó los comentarios de “ligeramente incomprensibles” y “totalmente inapropiados”.

Starmer no ha comentado directamente sobre los comentarios de Musk. Escribió en X que la protesta pacífica “es fundamental para los valores de nuestro país. Pero no toleraremos ataques a los agentes de policía que hacen su trabajo ni que las personas se sientan intimidadas en nuestras calles por su origen o el color de su piel”.