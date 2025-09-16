Cumbre en Qatar, sin condenas vs. Israel

Dubái, EAU.- Qatar organizó una cumbre de naciones árabes e islámicas con la esperanza de presentar una respuesta unida al ataque de Israel contra los líderes de Hamás la semana pasada en Doha. Sin embargo, los líderes ofrecieron diferentes puntos de vista sobre qué hacer, y el grupo acordó emprender solo acciones mínimas.

Israel, que lanzó su invasión de Gaza en respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, ha tomado represalias contra el grupo armado y otros miembros del llamado Eje de la Resistencia de Irán, como Irán, Líbano, Siria, Yemen y ahora Qatar. Eso ha provocado una indignación generalizada entre las naciones del Oriente Medio.

Las condenas provinieron de países que Israel considera enemigos, como Irán. Mientras tanto, las naciones que tienen acuerdos de reconocimiento diplomático con Israel se mostraron reacias a romper esos lazos. El lunes se cumplió el quinto aniversario de la firma de los Acuerdos de Abraham por parte de Bahréin y Emiratos Árabes Unidos, un pacto que marcó su reconocimiento formal de Israel.

“Las condenas no detendrán los misiles. Las declaraciones no liberarán Palestina”, dijo el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim. “Deben implementarse acciones severas y punitivas”.

El emir gobernante de Qatar inició la cumbre acusando a Israel de no preocuparse por sus rehenes en Gaza y de trabajar para “garantizar que Gaza deje de ser habitable”. Israel ha dicho que los objetivos de su guerra incluyen traer de vuelta a todos los rehenes y derrotar a Hamás.

“Si Israel desea asesinar a los líderes de Hamás, ¿entonces por qué participa en las negociaciones?”, preguntó el jeque Tamim bin Hamad Al Thani. “Si desean insistir en la liberación de rehenes, ¿entonces por qué asesinan a todos los negociadores?”

El discurso fue inusualmente encendido para el gobernante qatarí, de 45 años, que se ha desempeñado como mediador clave en las conversaciones de alto el fuego.

“No hay lugar para tratar con una parte tan cobarde y traicionera”, agregó. “Quienes trabajan constantemente para asesinar a la otra parte en estas negociaciones ciertamente harán todo para asegurar su fracaso. Mienten cuando afirman que buscan la liberación de rehenes.”