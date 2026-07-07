RDC rebasa las 500 muertes por ébola

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Bunia, RDC.- Al menos 500 personas han muerto de más de 1,500 casos confirmados en el brote de ébola en la República Democrática del Congo, informaron las autoridades, al tiempo que personal de primera línea amenazaba con irse a la huelga el lunes por prestaciones impagas y malas condiciones laborales.

El brote ha registrado 1,561 casos, incluidos 506 fallecimientos, desde que fue declarado el 15 de mayo, y la propagación sigue superando la respuesta, indicó el Ministerio de Salud del Congo en su actualización más reciente el domingo por la noche.

Personal sanitario de primera línea desplegado en la provincia de Ituri, el epicentro del brote, emitió un aviso de 24 horas el domingo y amenazó con iniciar una huelga si las autoridades no les pagan y no mejoran sus condiciones de trabajo.

Entre los trabajadores hay, en su mayoría, profesionales de la salud que han estado trabajando con poco descanso y enfrentar ataques de residentes enfurecidos y un escepticismo generalizado sobre el virus.

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En el aviso al gobierno, cuya copia fue vista por The Associated Press, los trabajadores dentro y fuera de los hospitales señalan que no han recibido prestaciones desde que comenzó el brote y que no cuentan con suministros adecuados para su labor.

También se quejaron de los bajos salarios, de la "arrogancia" de los equipos enviados desde la capital de la República Democrática del Congo, Kinsasa, y del uso "excesivo" de mano de obra de otras provincias sin priorizar a los trabajadores locales en Ituri, así como de la falta de equipo adecuado.