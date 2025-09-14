Recuerdan a ambientalista Juan López

El ambientalista hondureño Juan López, asesinado hace un año tras salir de una iglesia en la que predicaba en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, en el Caribe de Honduras, fue recordado este sábado con una nutrida peregrinación y una misa, exigiendo justicia.

“Estamos con la tristeza normal, pero al mismo tiempo con la esperanza de la fe que compartimos, y desde Tocoa y la zona del departamento de Colón ha venido un nutrido grupo de personas, al cual nos unimos”, dijo el arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher.