Ataque en Ecuador deja siete muertos

Por AP

Septiembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Ataque en Ecuador deja siete muertos

Quito, Ecu.- Al menos siete personas fallecieron y cuatro resultaron heridas producto de un ataque armado ocurrido en una sala de billar en una ciudad del norte de Ecuador, el segundo en menos de un mes en esa localidad, y en medio de una espiral de violencia que no cesa en el país andino .

El suceso ocurrió cerca de la medianoche del viernes en Santo Domingo de los Tsáchilas, 130 kilómetros al oriente de la capital, Quito, confirmó el sábado la comandante de policía de la zona, coronel Olga Benavides. Atribuyó el hecho a una “disputa por control de territorio” de bandas criminales.

El 17 de agosto, un hecho similar se también produjo en una sala de billar de la misma ciudad dejando siete fallecidos.

De acuerdo con un informe enviado a medios por parte de la policía, uno de los fallecidos y dos de los heridos en el ataque del viernes tienen antecedentes por tráfico de drogas, asociación ilícita, asesinato y hurto.

Ecuador, de 18 millones de habitantes, enfrenta una espiral de violencia desde hace cuatro años debido a la expansión de operaciones de grupos de delincuencia organizadas en vinculación con carteles de droga principalmente de México y Colombia, según las autoridades.

El presidente Daniel Noboa declaró al país en conflicto armado interno y nombró a 22 organizaciones criminales como “terroristas” en enero del 2024, desplegando a fuerzas policiales y militares en un esfuerzo por contener la creciente violencia.

Pero la criminalidad no ha cesado. Más de 5.500 homicidios se han registrado en la nación andina entre enero y julio, una cifra superior si se le compara con los 3.697 asesinatos ocurridos en el mismo período de 2024, según cifras oficiales.

