Registra Argentina récord de morosidad

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BUENOS AIRES.- Argentina ha convivido durante décadas con fama de incumplidor serial de su deuda externa. Pero ahora se enfrenta al flagelo de millones de argentinos endeudados para poder sobrevivir en un contexto de una economía que no levanta y salarios insuficientes.

Según el Banco Central, cerca de la mitad de sus 45 millones de habitantes contrajo una deuda, principalmente con bancos y billeteras virtuales, de los cuales unos cinco millones de deudores están en mora. Préstamos personales y las tarjetas de crédito explican más del 70% del saldo irregular.

La tasa de morosidad con entidades financieras alcanzó 7,6% en mayo tras 19 meses de crecimiento interrumpido y registrando un máximo que supera los registros de las últimas dos décadas.

El fenómeno se da en coincidencia con un estancamiento de la actividad económica y pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores registrados.

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Mientras el gobierno del liberal Javier Milei ha manifestado que el problema de los deudores es un "asunto privado" que deberán resolver con los bancos, este jueves tuvo lugar en Buenos Aires la primera movilización de morosos en reclamo de medidas urgentes que los ayuden a aliviar la carga de sus deudas con tasas de interés más accesibles que las actuales.