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Reprimen en Turquía a varios grupos LGBTQ+

Por AP

Septiembre 14, 2026 03:00 a.m.
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Reprimen en Turquía a varios grupos LGBTQ+
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      Estambul, Turquía.- Las autoridades turcas tomaron medidas enérgicas contra varios grupos e individuos LGBTQ+, detuvieron a decenas de integrantes, irrumpieron en oficinas de asociaciones y allanaron lugares de reunión populares.

      En una escalada de su hostilidad de una década hacia los grupos LGBTQ+, particularmente en la antesala de las elecciones, se realizaron redadas policiales simultáneas que comenzaron a la 1 de la mañana en las principales ciudades de Estambul, Ankara, Izmir, Aydin y Mersin.

      Las redadas tuvieron como objetivo tanto a integrantes actuales como a exintegrantes de varios grupos destacados de derechos LGBTQ+ y de concienciación sobre el VIH. También se bloquearon los sitios web de las organizaciones.

      Por su parte, la Asociación de Derechos Humanos condenó las redadas masivas. 

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      "Esto no es una investigación judicial; es una operación política destinada a forzar a la sociedad a un modelo familiar monolítico ya depurar a la comunidad LGBTI+ ya la sociedad civil independiente bajo el pretexto de proteger a la familia ya los niños", indicó.

      "Incluir cargos no relacionados, como ´formar una organización criminal´, ´drogas´, ´prostitución´ y ´obscenidad´, incrimina a toda la comunidad", agregó.

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