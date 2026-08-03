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República Dominicana restablece relaciones con Venezuela tras ruptura

Ambos gobiernos priorizan el diálogo y respeto mutuo para fortalecer la cooperación bilateral.

Por El Universal

Agosto 03, 2026 04:09 p.m.
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República Dominicana restablece relaciones con Venezuela tras ruptura
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      República Dominicana (RD) se sumó este domingo a Chile y Perú en los anuncios de restablecimiento de relaciones con Venezuela, en el contexto del nuevo escenario político posterior a la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero pasado.


      Los tres países habían roto los lazos diplomáticos en julio de 2024, tras cuestionar los resultados de las elecciones presidenciales en las que el entonces mandatario fue declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo.

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      Según un comunicado del Ejecutivo venezolano, encabezado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, Caracas y Santo Domingo acordaron iniciar un "proceso de normalización gradual" de sus relaciones diplomáticas y consulares. Ambas partes adoptarán primero medidas para restablecer los servicios consulares y, posteriormente, avanzarán hacia la plena normalización "conforme al cronograma que convenga".
      El Gobierno de Rodríguez y el del presidente dominicano Luis Abinader expresaron su voluntad de conducir el proceso mediante el diálogo, el respeto mutuo y el apego al derecho internacional, en beneficio de los nacionales de ambos países y de los vínculos históricos de amistad.
      Al igual que con Chile y Perú, el anuncio responde al "nuevo momento político" definido por Rodríguez, caracterizado por una mayor apertura internacional y colaboración con Washington. Además, la crisis humanitaria que siguió a los dos terremotos del 24 de junio, según observadores, le permitió a Rodríguez mantener contactos directos con jefes de Estado de diversos lugares del mundo.
      En paralelo, Rodríguez se dirigió este domingo al presidente chileno José Antonio Kast para proponerle "marchar juntos" en una agenda común de cooperación y amistad. "Cuenta usted también con una venezolana de bien que está encargada de las relaciones internacionales para marchar juntos y que nuestros países suramericanos marchen juntos en una agenda común, en una agenda de cooperación, en una agenda de amistad", afirmó en un acto transmitido por la televisión estatal.
      Kast había anunciado días antes la reactivación de las relaciones consulares y el inicio de una "normalización progresiva" del vínculo quebrado en 2024, tras las críticas del gobierno de Gabriel Boric a los comicios venezolanos. El mandatario chileno valoró la disposición de Rodríguez y destacó que el restablecimiento es esencial para abordar desafíos de seguridad, migración y desarrollo económico, incluyendo la expulsión de inmigrantes irregulares.
      Venezuela comparte con Perú, Chile y República Dominicana la posición de afinidad con la administración de Donald Trump.

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