Rescatan a border collie perdida tras caída en Nueva Zelanda

WELLINGTON, Nueva Zelanda (AP) — Cuando una excursionista cayó desde una cascada de 55 metros (180 pies) en el agreste bosque de Nueva Zelanda, los rescatistas tuvieron que llevarse a la mujer gravemente herida sin su perra Molly, a la que pudieron encontrar hasta una semana después gracias a que desconocidos reunieron miles de dólares para la búsqueda y con la ayuda de un piloto de helicóptero decidido a reunirla con su dueña.

El 24 de marzo, un helicóptero de rescate encontró a Jessica Johnston con moretones y laceraciones tras una caída en un punto rocoso de la cascada, en la Costa Oeste de la Isla Sur.

La border collie estaba desaliñada y hambrienta cuando la encontraron el 31 de marzo, a apenas unos metros del lugar donde hallaron a la excursionista.

Matt Newton, propietario y operador de Precision Helicopters New Zealand, con base en Hokitika Gorge, cerca del río Arahura, donde Molly desapareció, contó: "Me puse en contacto con ella en el hospital y le dije que iría a echar un vistazo para buscar a su perra. Fui varias veces y no hubo resultado".

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Sin deseos de rendirse, Newton y su familia lanzaron una recaudación de fondos para pagar más horas de vuelo y equipo de búsqueda avanzado. Las ofertas de ayuda y las donaciones llegaron en masa, y desconocidos prometieron más de 11.000 dólares neozelandeses (6.300 dólares) para la búsqueda.

Fue suficiente para financiar tres horas más en helicóptero usando equipo de imagen térmica. Newton despegó el martes con una enfermera veterinaria, buscadores voluntarios y un can llamado Bingo.

"Nos sacamos el premio gordo en aproximadamente una hora", relató. "A medida que avanzábamos río arriba, podíamos ver a la perra en la imagen térmica y luego pudimos verla a simple vista".

Newton explicó que antes no había señales de Molly en la cascada cuando él había registrado el lugar. No estaba claro si la perra también había caído desde la cascada o si finalmente había logrado llegar hasta el sitio donde cayó su dueña herida.

El helicóptero descendió lo suficiente como para que un voluntario bajara con el perro de rescate Bingo, para ayudar a atraer a Molly a un lugar seguro y mantenerla tranquila.

Newton cree que Molly sobrevivió comiendo animales salvajes durante su semana en la naturaleza.

"Creo que ella sabía lo que estábamos haciendo", comentó. "Se portó muy bien. No salió corriendo y estaba contenta de que la rescataran".

El piloto indicó que Molly estaba en "sorprendentemente buen estado". Envió un mensaje a la base del helicóptero, donde otros voluntarios esperaban para turnarse en la búsqueda. "En cambio, simplemente hicimos una gran barbacoa y todos abrazamos a Molly".

Horas después del rescate, su dueña, aún maltrecha por la caída, llegó para un reencuentro entre lágrimas.

"Sin duda, recuperar a tu perro acelera un poco el proceso de recuperación", expresó Newton.