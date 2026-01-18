Rescatistas encuentran cuerpo y restos de avión en Sulawesi

YAKARTA, Indonesia (AP) — Rescatistas indonesios recuperaron el domingo un cuerpo en la operación de búsqueda de las 11 personas que iban en un avión que se estrelló mientras se aproximaba a una región montañosa en la isla de Sulawesi.

El equipo de rescate recuperó el cuerpo de un hombre en un barranco de unos 200 metros de profundidad en la ladera del monte Bulusaraung, cerca de los escombros dispersos del avión, dijo Muhammad Arif Anwar, jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Makassar.

Los equipos también encontraron restos adicionales, incluidas partes del marco del avión y asientos de pasajeros, e identificaron visualmente lo que se cree es el motor del turbohélice ATR 42-500 que se estrelló el sábado por la tarde, dijo Anwar.

El avión, operado por Indonesia Air Transport, se dirigía desde Yogyakarta, en la isla principal de Java en Indonesia, hacia Makassar, la ciudad capital de la provincia de Sulawesi del Sur, cuando desapareció del radar poco después de recibir instrucciones del control de tráfico aéreo para corregir su alineación de aproximación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El avión llevaba a bordo a ocho miembros de la tripulación y tres pasajeros del Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca que participaban en una misión de vigilancia marítima aérea.

Los fuertes vientos, la densa niebla y el terreno escarpado y accidentado han ralentizado la búsqueda, dijo el general de división Bangun Nawoko, comandante militar de Hasanuddin en Sulawesi del Sur. Dijo que la visibilidad en la cima era de unos cinco metros (16 pies).

Los rescatistas avistaron cuerpos adicionales a lo largo de un acantilado empinado , pero aún no han podido alcanzarlos, dijo el general de brigada Andre Clift Rumbayan, quien lidera las unidades especializadas de búsqueda.

La búsqueda se detuvo al caer la noche el domingo y se reanudará el lunes por la mañana.

Indonesia depende en gran medida del transporte aéreo y los ferrys para conectar sus más de 17.000 islas. El país del sudeste asiático ha sufrido varios accidentes de transporte en los últimos años, desde accidentes de avión y autobús hasta naufragios de transbordadores.