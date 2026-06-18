Respalda G7 el acuerdo de paz

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Evian Les Bains, Francia.- Los líderes en la cumbre del Grupo de los Siete expresaron el miércoles su apoyo al acuerdo provisional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y extender aún más un frágil alto el fuego.

En la clausura de la cumbre de tres días, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, lo calificó como un "muy buen acuerdo", y añadió que los aliados de Estados Unidos en el G7 lo respaldan "porque es un acuerdo que pone fin a una situación de gran inestabilidad que tuvo terribles consecuencias para nuestras economías".

En su propia conferencia de prensa, Trump elogió el acuerdo como "histórico" y dijo que otros líderes del G7 afirmaron "que les encanta este acuerdo porque quieren verlo concretado".

En el acuerdo se establece que Estados Unidos trabajará para poner fin a todas las sanciones estadounidenses y de Naciones Unidas impuestas a Teherán si se alcanza un acuerdo final que aborde el programa nuclear de la República Islámica.

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El último día de reuniones comenzó tarde, con Trump, el último en llegar, diciendo "Yo soy el jefe" al entrar en la sala y sentarse junto al anfitrión, el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Sus homólogos se rieron, y Trump sonrió.

Trump y los demás mandatarios pondrán fin a las conversaciones formales entre las principales naciones industrializadas en un complejo turístico a orillas de un lago en los Alpes franceses con sesiones sobre el futuro de la inteligencia artificial y el fomento del crecimiento económico.

Hablaron sobre la preocupación de que China esté inundando los mercados de exportación con productos subsidiados, compitiendo de manera desleal con sus propias industrias y destruyendo empleos. Los líderes de India, Corea del Sur, Kenia y Brasil también se sumaron a la cumbre.

El acuerdo también pide un fin inmediato de todos los combates en Líbano entre Israel y el grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Irán. Esa es una de las partes más delicadas del acuerdo porque Israel ha mantenido que seguirá defendiéndose y ocupando vastas franjas de Líbano.