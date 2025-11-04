Restos de rehén en Gaza llegan a Israel tras mediación de EE. UU.

JERUSALÉN (AP) — Los restos de un rehén en Gaza han sido entregados y ahora están en Israel, informó el ejército israelí el martes, en la señal más reciente de progreso bajo el alto el fuego mediado por Estados Unidos.

Antes del anuncio, Hamás había devuelto los restos de 20 rehenes a Israel bajo el alto el fuego que comenzó el 10 de octubre. Si los últimos restos se confirman durante las pruebas forenses, quedarán por entregar los restos de otros siete en Gaza.

El alto el fuego tiene como objetivo reducir la guerra más mortífera y destructiva jamás librada entre Israel y el grupo miliciano palestino.

El ala militar de Hamás informó más temprano el martes que había recuperado el cuerpo de un soldado israelí en Gaza y tenía la intención de entregarlo. La declaración de Israel no indicó si los restos eran de un soldado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los milicianos en Gaza han liberado de uno a tres cuerpos cada pocos días. Israel ha presionado para acelerar las devoluciones y en ciertos casos ha dicho que los restos no eran de rehenes. Hamás ha dicho que el trabajo se complica por la devastación generalizada.

Por cada rehén israelí devuelto, Israel ha estado liberando los restos de 15 palestinos. Hasta ahora, los cadáveres de 270 palestinos han sido entregados bajo el actual alto el fuego. Menos de la mitad han sido identificados. El trabajo forense se complica por la falta de kits de pruebas de ADN en Gaza. El Ministerio de Salud allí publica fotos de los restos en línea, con la esperanza de que las familias los reconozcan.

La guerra fue desencadenada por el ataque liderado por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, que mató a unas 1.200 personas y en que 251 fueron tomadas como rehenes.

Israel respondió con una ofensiva militar a gran escala que ha matado a más de 68.800 palestinos en Gaza, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre combatientes y civiles. El Ministerio, parte del gobierno dirigido por Hamás y compuesto por profesionales médicos, mantiene registros detallados que son considerados generalmente confiables por expertos independientes.

Israel, que ha negado las acusaciones de una comisión de investigación de la ONU y otros de cometer genocidio en Gaza, ha disputado las cifras del Ministerio sin proporcionar un recuento contradictorio.