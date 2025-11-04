logo pulso
Dimite presidente de Valencia, tras protestas

Por EFE

Noviembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Dimite presidente de Valencia, tras protestas

Valencia, Esp.- El presidente regional de Valencia, Carlos Mazón, dimitió este lunes después de un año de protestas, tanto de los ciudadanos valencianos como de la oposición política, por su gestión durante las inundaciones del 29 de octubre de 2024, que causaron 229 muertes en esa región del este de España.

Mazón, también líder del conservador Partido Popular (PP) en su región, justificó su salida con la frase: “Ya no puedo más”, días después de que fuera increpado por los familiares de las víctimas durante un funeral de Estado en Valencia, en presencia de los reyes y las principales autoridades del país.

En una declaración oficial sin admitir preguntas, el hasta ahora presidente de la Comunidad de Valencia reconoció: “Sé que cometí errores, lo reconozco y voy a vivir con ellos toda mi vida. He pedido perdón y lo vuelvo a repetir, pero ninguno de ellos fue por cálculo político o por mala fe”.

Mazón afirmó que el Gobierno valenciano necesita “un nuevo tiempo” y confesó que “por voluntad personal habría dimitido hace tiempo”, porque ha habido momentos “insoportables” para él y su familia.

