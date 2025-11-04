logo pulso
Mundo

Pete Hegseth visita la frontera intercoreana

Por AP

Noviembre 04, 2025 03:00 a.m.
Pete Hegseth visita la frontera intercoreana

Seúl, Corea del Sur.- El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitó el lunes la Zona Desmilitarizada que separa a las dos Coreas al comenzar una visita de dos días a su aliado Corea del Sur para conversaciones de seguridad.

Hegseth y el ministro de Defensa de Corea del Sur, Ahn Gyu-back, asistieron a una sesión informativa de mandos militares en el Puesto de Observación Ouellette, un sitio cerca de la línea de demarcación militar que presidentes estadounidenses anteriores, incluido Donald Trump durante su primer mandato en 2019, habían visitado para observar a través de la frontera hacia Corea del Norte y reunirse con soldados estadounidenses.

Hegseth y Ahn también visitaron la aldea fronteriza de Panmunjom, donde se firmó un armisticio para detener la Guerra de Corea de 1950-53. El ministerio de Ahn dijo que la visita del estadounidense “reafirmó la firme postura de defensa combinada y la estrecha coordinación” entre los aliados.

Hegseth no mencionó a Corea del Norte, que ha ignorado las llamadas de Washington y Seúl al diálogo en los últimos años mientras acelera la expansión de sus programas de armas nucleares y misiles.

