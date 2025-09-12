Revelan nuevos datos del sospechoso en el asesinato de Charlie Kirk

OREM, Utah, EE.UU. (AP) — El hombre acusado del asesinato de Charlie Kirk había expresado oposición a los puntos de vista del activista conservador y reconoció ser el responsable del tiroteo, dijeron las autoridades el viernes al anunciar el arresto del sospechoso del asesinato que generó nuevas alarmas sobre la violencia política en un Estados Unidos profundamente polarizado.

Tyler Robinson, de 22 años, se había vuelto "más político" en el período previo al tiroteo y mencionó durante una cena con la familia que Kirk visitaría Utah, dijo el gobernador Spencer Cox en una conferencia de prensa. El gobernador citó como evidencia grabados en los casquillos de bala encontrados en el rifle que las autoridades creen que se usó en el ataque, así como mensajes de una aplicación de chat atribuidos al sospechoso que un compañero de cuarto compartió con las autoridades.

"Señoras y señores, lo tenemos", dijo Cox en una conferencia de prensa después de que el presidente Donald Trump lo anunció el viernes por la mañana en el programa "Fox & Friends" de Fox News.

Se cree que Robinson actuó solo, y la investigación está en curso, añadió Cox. Fue arrestado bajo sospecha de asesinato capital, delitos con armas y obstrucción.

El arresto de Robinson el jueves por la noche culminó una búsqueda frenética de un día y medio que solo unas horas antes parecía estancada cuando las autoridades pidieron pistas e información al público. El asesinato cautivó al público no solo por la gran influencia de Kirk en los círculos políticos conservadores y sus estrechas conexiones con Trump, sino también por las urgentes preguntas que planteó sobre el creciente costo de la violencia política que ha abarcado todo el espectro ideológico.

"Este es nuestro momento: ¿escalamos o encontramos una salida?", preguntó Cox, haciendo un apasionado llamado a los jóvenes para que superen las diferencias a través de un terreno común en lugar de la violencia. "Es una elección".

Nuevos detalles sobre la evidencia

Las autoridades aún no han revelado un motivo, pero describieron evidencia que recuperaron y que, según dijeron, podría arrojar luz sobre el asesinato.

Esto incluye grabados en casquillos de bala recuperados del rifle de alta potencia que se cree que se usó en el ataque, incluido uno que decía: "¡Oye, fascista! ¡Atrapa!", dijo Cox.

Además, un compañero de cuarto compartió con las autoridades mensajes de la aplicación de chat Discord que involucraban a un contacto llamado Tyler y donde se hablaba de un rifle envuelto en una toalla, balas grabadas y una mira, dijo el gobernador.

La ropa que el sospechoso llevaba cuando fue confrontado por las fuerzas del orden el jueves por la noche era consistente con lo que tenía puesto cuando llegó al campus un día antes, dijo Cox. Un rifle Mauser calibre .30 de cerrojo fue encontrado en una toalla en un área boscosa en el camino que los investigadores creen que Robinson tomó después de disparar desde un techo distante y luego huir.

Un avance se produjo cuando un familiar de Robinson comunicó a un amigo de la familia que él había confesado o insinuado que era responsable, información que luego se compartió con las autoridades.

El padre de Robinson lo reconoció a partir de las fotos publicadas por el FBI y le dijo que se entregara. Robinson se negó al principio, pero luego cambió de opinión, según un oficial que habló bajo condición de anonimato para poder informar sobre la investigación en curso.

Su padre buscó ayuda de su pastor juvenil, quien también trabaja ocasionalmente con los U.S. Marshals y llamó a la agencia para que pudiera entregarse.

Los familiares de Robinson no han respondido a los mensajes en busca de comentarios. Se desconoce si tiene abogado.

Kirk fue asesinado de un solo disparo, en lo que la policía dijo que fue un ataque selectivo y el gobernador calificó como un asesinato político. El activista de derecha cofundó la organización política sin fines de lucro Turning Point USA, con sede en Arizona. Estaba hablando en un debate organizado por Turning Point en la Universidad del Valle de Utah en el momento del tiroteo del miércoles.

"Él quería ayudar a los jóvenes, y no merecía esto", dijo Trump el viernes. "Realmente era una buena persona".

Videos espeluznantes del momento del ataque

El ataque, llevado a cabo a plena luz del día mientras Kirk hablaba sobre temas sociales, fue capturado en videos espeluznantes que se difundieron en las redes sociales.

Los videos muestran a Kirk, quien fue influyente en movilizar a los jóvenes votantes republicanos, hablando con micrófono en mano cuando de repente se escucha un disparo. Kirk levanta su mano derecha mientras la sangre brota del lado izquierdo de su cuello. Los espectadores atónitos jadean y gritan antes de que la gente comience a correr.

El tirador, que los investigadores creen que se mezcló con la multitud del campus debido a su apariencia de edad universitaria, disparó un solo tiro desde el tejado, según las autoridades. Un video publicado el jueves mostró a la persona luego caminando por el césped y cruzando la calle antes de desaparecer.

"Puedo decirles que este fue un evento selectivo", dijo Robert Bohls, el principal agente del FBI en Salt Lake City.

Trump, quien fue acompañado por demócratas en condenar la violencia, dijo que otorgaría a Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto honor civil nacional. El vicepresidente JD Vance y su esposa, Usha, visitaron a la familia de Kirk el jueves en Salt Lake City. Vance publicó un recuerdo en X que narra su amistad, que se remonta a los mensajes iniciales en 2017, a través de la carrera al Senado de Vance y la elección de 2024.

"Tanto del éxito que hemos tenido en esta administración se remonta directamente a la capacidad de Charlie para organizar y convocar", escribió Vance. "No solo nos ayudó a ganar en 2024, nos ayudó a dotar de personal a todo el gobierno".

El ataúd de Kirk fue transportado a bordo del Air Force Two desde Utah a Phoenix, donde se encuentra su organización política juvenil sin fines de lucro. Trump dijo a los periodistas que planea asistir al funeral de Kirk. No se han anunciado detalles.

Kirk estaba hablando sobre la violencia con armas

Kirk era un polémico conservador que se convirtió en una poderosa fuerza política entre los jóvenes republicanos y era una figura habitual en los campus universitarios, donde invitaba a debates a veces vehementes sobre temas sociales.

Uno de esos intercambios provocativos se desarrolló inmediatamente antes del tiroteo mientras Kirk respondía preguntas de un miembro de la audiencia sobre la violencia armada.

El debate organizado por Turning Point en el Centro Sorensen del campus fue anunciado como la primera parada en la "Gira del Regreso Estadounidense" de Kirk.

El evento generó una reacción polarizadora en el campus. Una petición en línea que pedía a los administradores de la universidad que prohibieran la aparición de Kirk recibió casi 1.000 firmas. La universidad emitió un comunicado la semana pasada citando los derechos de la Primera Enmienda constitucional y afirmando su "compromiso con la libertad de expresión, la investigación intelectual y el diálogo constructivo".

La semana pasada, Kirk publicó en X imágenes de recortes de noticias que mostraban que su visita estaba generando controversia. Escribió: "¿Qué está pasando en Utah?".