Panel de Jueces condena a Bolsonaro

BRASILIA.- Un panel de jueces del Supremo Tribunal Federal de Brasil sentenció el jueves al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión tras declararlo culpable de intentar un golpe de Estado para permanecer en el cargo a pesar de su derrota electoral de 2022.

Bolsonaro, quien siempre ha negado haber cometido delito alguno, se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario en Brasilia. Puede apelar la sentencia.

Cuatro de los cinco jueces que revisaron el caso en el panel declararon al exmandatario culpable de cinco cargos, en un fallo que presumiblemente profundizará las divisiones políticas y provocará una reacción del gobierno de Estados Unidos. Bolsonaro se convierte en el primer expresidente brasileño condenado por intento de golpe de Estado.

El gobierno de Estados Unidos criticó inmediatamente el fallo y advirtió que respondería.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que estaba “muy descontento” de que el tribunal declarara culpable a Bolsonaro. Hablando con periodistas al salir de la Casa Blanca, comentó que siempre consideró a Bolsonaro como “sobresaliente”.

Y más tarde, el secretario del Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo en su cuenta de X que el gobierno de Trump “responderá adecuadamente a esta cacería de brujas”.

Estados Unidos ya había aplicado un arancel del 50% sobre bienes importados de Brasil en respuesta al proceso contra Bolsonaro.

Bolsonaro puede apelar la decisión

La sentencia no significa que irá inmediatamente a prisión. El panel del tribunal tiene ahora hasta 60 días para publicar el fallo. Una vez que lo haga, los abogados de Bolsonaro tienen cinco días para presentar mociones de aclaración.

Una de las juezas, Cármen Lúcia, dijo que quedó convencida por las pruebas presentadas por la Procuraduría General contra el expresidente. “Él es el instigador, el líder de una organización que orquestó todos los movimientos posibles para mantener o tomar el poder”, manifestó.

El senador Flávio Bolsonaro, el hijo mayor del expresidente, publicó en X que la declaración de culpabilidad fue una “persecución suprema” y que la historia mostraría que estaban del lado correcto.

El juicio ha dividido a los brasileños

El juicio ha sido seguido por una sociedad dividida, pues algunas personas apoyan el proceso, mientras que otras aún respaldan al exmandatario. Algunos han salido a las calles para apoyar al líder derechista, quien sostiene que está siendo perseguido políticamente.

El juicio de Bolsonaro recibió renovada atención después de que Trump vinculó un arancel del 50% sobre bienes importados de Brasil con la situación legal de su aliado, la cual calificó de “cacería de brujas”. Observadores dicen que Estados Unidos podría anunciar nuevas sanciones contra Brasil después del juicio, lo que podría tensar aún más sus frágiles relaciones diplomáticas.