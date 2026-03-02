logo pulso
Mundo

Rubio niega que EU atacara deliberadamente escuela en Irán

Afirma que el objetivo es destruir sus misiles balísticos

Por EFE

Marzo 02, 2026 04:06 p.m.
A
Rubio niega que EU atacara deliberadamente escuela en Irán

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, negó este lunes que hayan atacado de forma deliberada una escuela en la capital iraní, donde murieron más de 100 personas, durante los operativos del fin de semana.
Aseguró este lunes que el objetivo del ataque a Irán "es negarles la capacidad de usar misiles balísticos para amenazar a sus vecinos, a nuestras bases y a nuestra presencia en la región".

"Por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo ahora, y aunque nos gustaría ver un nuevo régimen, la realidad es que, sin importar quién gobierne ese país dentro de un año, no tendrá estos misiles balísticos ni estos drones para amenazarnos", aseguró Rubio en una comparecencia en el Capitolio

