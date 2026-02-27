logo pulso
Rubio viajará a Israel el lunes en medio de tensiones con Irán

Por EFE

Febrero 27, 2026 04:42 p.m.
A
Rubio viajará a Israel el lunes en medio de tensiones con Irán

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará los próximos lunes y martes a Israel para reunirse con el Gobierno de Benjamín Netanyahu.

Esto, en medio de las tensiones con Irán, anunció este viernes el Departamento de Estado.

El jefe de la diplomacia estadounidense abordará las prioridades regionales de Washington, como Irán, el Líbano y el plan de paz para Gaza impulsado por el presidente Donald Trump, detalló el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado. 

SLP

EFE

