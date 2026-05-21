Rusia y Bielorrusia concluyen ejercicios nucleares conjuntos

MOSCÚ (AP) — Camiones con misiles balísticos intercontinentales retumbaron por caminos forestales, submarinos de propulsión nuclear zarparon de puertos del Ártico y del Pacífico, y tripulaciones subieron a aviones de guerra mientras Rusia y la vecina Bielorrusia realizaban el jueves la etapa final de sus ejercicios nucleares conjuntos.

Putin y Lukashenko supervisan ejercicios nucleares conjuntos

El presidente ruso Vladímir Putin habló sobre las maniobras en una videollamada con su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko.

"El uso de armas nucleares es una medida extrema y excepcional para garantizar la seguridad nacional de nuestros Estados", declaró Putin.

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Lukashenko inspeccionó misiles balísticos Iskander rusos de corto alcance con capacidad nuclear en una unidad militar que participaba en los ejercicios y declaró: "Soñé con esta máquina hace mucho tiempo".

Los ejercicios de tres días, que comenzaron el martes, se producen en medio de un aumento de los ataques ucranianos con drones, incluso contra suburbios de Moscú, que mataron a tres personas y dañaron varios edificios e instalaciones industriales. Los ataques le dificultan a Rusia presentar al conflicto en Ucrania como algo que no afecta las rutinas diarias de los civiles rusos.

Detalles y alcance de los ejercicios nucleares

Los ejercicios involucran una amplia gama de armas nucleares

El Ministerio de Defensa de Rusia indicó que el ejercicio involucró a 64.000 soldados, más de 200 lanzadores de misiles, más de 140 aeronaves, 73 buques de guerra y 13 submarinos, incluidos ocho armados con misiles balísticos intercontinentales con ojivas nucleares. Señaló que los ejercicios se centrarán en la "preparación y el uso de fuerzas nucleares bajo la amenaza de agresión".

Los ejercicios también ponen a prueba la cooperación con Bielorrusia, un aliado que alberga armas nucleares rusas. Los arsenales rusos en Bielorrusia incluyen su más reciente sistema de misiles Oreshnik, de alcance intermedio y con capacidad nuclear.

Junto con misiles balísticos intercontinentales con ojivas nucleares lanzados desde tierra y desde submarinos, las maniobras incluyeron una amplia variedad de armas de corto y mediano alcance.

A diferencia de los misiles intercontinentales que pueden destruir ciudades enteras, las armas nucleares tácticas destinadas a usarse contra tropas en el campo de batalla son menos potentes. Incluyen bombas aéreas y ojivas para misiles de corto y mediano alcance, así como municiones de artillería.

El Ministerio de Defensa indicó que las fuerzas armadas rusas realizaron lanzamientos de prueba de misiles balísticos intercontinentales Yars y Sineva, así como de misiles Zircon de alcance medio lanzados desde el mar y misiles Kinzhal lanzados desde el aire, y señaló que todos los misiles alcanzaron sus objetivos de práctica designados. Tropas bielorrusas realizaron un lanzamiento de prueba de un misil balístico Iskander de corto alcance dentro de Rusia.

Mensajes nucleares del Kremlin

Putin ha recordado repetidamente al mundo los arsenales nucleares de Moscú para intentar disuadir a Occidente de incrementar su apoyo a Kiev.

En 2024, Putin adoptó una nueva doctrina nuclear al señalar que cualquier ataque convencional contra Rusia por parte de una nación que cuente con el respaldo de una potencia nuclear será considerado un ataque conjunto contra su país. Esa amenaza estuvo claramente dirigida a desalentar a Occidente de permitir que Ucrania ataque a Rusia con armas de mayor alcance y, al parecer, reduce de manera significativa el umbral para un posible uso de su arsenal nuclear.

La nueva doctrina colocó a Bielorrusia bajo el paraguas nuclear ruso. Putin ha dicho que Moscú mantendrá el control de sus armas nucleares desplegadas en Bielorrusia, pero permitiría a su aliado seleccionar los objetivos en caso de conflicto.

Los ejercicios se realizan mientras se detectan drones ucranianos en los Bálticos

Las maniobras se llevan a cabo en medio de un aumento de la actividad de drones en las naciones bálticas. El martes, un avión de la OTAN derribó un dron ucraniano sobre el sur de Estonia. Ucrania se disculpó por ese "incidente no intencionado", sin especificar qué había ocurrido.

El miércoles, un anuncio sobre un dron que volaba sobre Bielorrusia llevó a residentes de la capital lituana, Vilna, incluidos altos funcionarios y legisladores, a refugiarse y provocó un breve cierre de su aeropuerto.

Drones ucranianos contra puertos bálticos e instalaciones energéticas de Rusia han cruzado o han caído en territorio de la OTAN en varias ocasiones recientemente. Funcionarios occidentales culpan a una interferencia electrónica rusa de los drones.

El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia indicó el martes, sin aportar pruebas, que Ucrania está preparando ataques con drones contra Rusia desde territorio de países bálticos y advirtió de represalias. Alegó que personal militar ucraniano había sido desplegado en Letonia y advirtió que la pertenencia del país a la OTAN no lo protegería de una "justa retribución". Las autoridades letonas rechazaron las acusaciones.

El mes pasado, el Ministerio de Defensa de Rusia publicó una lista de fábricas en Europa que, según dijo, participaban en la producción de drones y de sus componentes para Ucrania. Advirtió que los ataques contra Rusia que involucren drones fabricados en Europa están plagados de "consecuencias impredecibles".

Algunos comentaristas interpretaron las declaraciones belicosas de Moscú y el ejercicio de esta semana, que incluyó armas nucleares de corto y mediano alcance capaces de alcanzar objetivos en Europa, como parte de los esfuerzos del Kremlin por desalentar a los aliados occidentales de reforzar el apoyo a Ucrania.

Preguntado sobre qué mensaje pretendía enviar el ejercicio nuclear, el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov respondió que "cualquier ejercicio está destinado a enviar una señal", pero no quiso dar más detalles.