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Sánchez y Fujimori, en empate técnico

Por AP

Junio 09, 2026 03:00 a.m.
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Sánchez y Fujimori, en empate técnico
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      Lima, Perú.- El progresista Roberto Sánchez y la conservadora Keiko Fujimori se encontraban el lunes en un empate técnico en el balotaje presidencial de Perú al contabilizarse más el 94% de las mesas de votación.

      La ajustada ventaja que Fujimori mostraba originalmente se revirtió. Sánchez, de Juntos por el Perú, lograba ahora 50,022% de los sufragios mientras que la líder de Fuerza Popular alcanzaba 49,978% de apoyo, según el conteo preliminar de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la organizadora de los comicios.

      Tras el cierre de la votación el domingo el titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, estimó que el resultado final "estaría en los próximos 30 días" y pidió a la ciudadanía y a las organizaciones políticas "mantener serenidad y actuar con responsabilidad democrática". El cómputo final de la primera vuelta del 12 de abril fue anunciado más de un mes después de los comicios.

      La demora en anunciar los resultados finales se debe a una ley electoral que exige que cada cédula de votación y cada acta debe ser transportada hasta más de un centenar de oficinas para su conteo. También deben llegar a Lima desde 63 países las cédulas y actas de quienes votaron en el exterior. A eso se suma el reconteo.

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