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Se declara Uganda libre del virus de ébola

Por AP

Julio 29, 2026 03:00 a.m.
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Se declara Uganda libre del virus de ébola
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      KAMPALA, Uganda.- Las autoridades ugandesas manifestaron el martes que el país de África oriental ya está "libre" de ébola después de que el último paciente fue dado de alta a mediados de junio, un hito importante mientras el virus azota a República Democrática del Congo.

      Uganda siempre insistió en que su brote estaba vinculado al más grande que comenzó en la provincia de Ituri, en el este del Congo, que comparte una frontera terrestre con Uganda.

      Según las autoridades locales, los primeros casos del brote en Uganda fueron de congoleños que cruzaron la frontera para buscar tratamiento por una enfermedad desconocida antes de que se supiera que tenían ébola.

      El Congo declaró su brote el 15 de mayo, el mismo día en que Uganda confirmó dos casos de ébola, entre ellos, un hombre que ya había muerto.

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      El Ministerio de Salud de Uganda señaló que "a diferencia de brotes anteriores de ébola que fundamentaron la actual política de declaración de 42 días, el brote de ébola de Uganda de 2026 surgió de un evento de importación documentado".

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