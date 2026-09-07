Se desploma edificio en India; 3 muertos
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Nueva Delhi.- Al menos tres estudiantes murieron, cinco se encuentran en estado crítico y decenas de personas podrían estar atrapadas bajo los escombros, tras el derrumbe este domingo de un edificio de cinco plantas que albergaba un hostal universitario en Nueva Delhi.
El colapso se produjo hacia las 13:30 hora local (08:00 GMT) en el concurrido barrio de Satya Niketan, cerca del Campus Sur de la Universidad de Delhi.
Hasta el momento, los equipos de emergencia han rescatado a ocho personas, de las cuales tres perdieron la vida y cinco están hospitalizadas de gravedad, informaron fuentes oficiales a la agencia local PTI.
Los residentes de la zona estiman que entre 40 y 50 personas podrían seguir atrapadas en el interior de la estructura.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La jefa de Gobierno de Nueva Delhi, Rekha Gupta, afirmó en un comunicado en la red social X que las operaciones de búsqueda y respuesta a emergencias se llevan a cabo "en pie de guerra".
Para mantener con vida a los supervivientes atrapados bajo las ruinas, los equipos de rescate han introducido cilindros de oxígeno entre los escombros y trabajan sobre el terreno con la ayuda de unidades caninas.
El edificio, de unos 50 años de antigüedad, albergaba unas 15 habitaciones ocupadas por estudiantes procedentes principalmente de los estados de Kerala, Haryana y Uttar Pradesh, informó PTI.
Según los primeros indicios de la policía y testimonios locales, el derrumbe se produjo mientras se realizaban obras de reparación en el sótano, donde la acumulación de agua por las incesantes lluvias de los últimos días debilitó los cimientos.
no te pierdas estas noticias
Trump lanza tres críticas directas a México en fin de semana
El Universal
El presidente estadounidense impulsa cambios en nombres geográficos y mantiene tensiones comerciales con México y Canadá.
Irán: bombardeo en escuela Minab deja más de 100 estudiantes muertos
AP
Familiares y comunidad de Minab recuerdan a las víctimas en cementerio local tras ataque aéreo.
Donald Trump rebautiza Nuevo México como Nueva América
El Universal
La Casa Blanca replicó el cambio en redes sociales, mientras México y Canadá rechazaron la medida.