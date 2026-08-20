Se estrella helicóptero en Kenia; 7 muertos

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Quito, Ecu.- El gobierno de Ecuador informó el miércoles la muerte del director del Centro Nacional de Inteligencia, Michele Sensi-Contugi, y su esposa en un accidente de helicóptero de safari registrado en Kenia.

En un comunicado en su cuenta de X, la Presidencia dijo que "en este momento de profundo dolor, el gobierno extiende sus más sentidas condolencias a sus familiares, seres queridos y allegados".

El funcionario y amigo cercano del mandatario Daniel Noboa se encontraba de turismo en el país africano junto a su esposa Stephany Hollihan Vasconez, quien también murió. Dejan dos menores de edad en la orfandad. El presidente declaró tres días de duelo nacional.

De acuerdo con la Aviación Civil de Kenia, el accidente se produjo en el monte Ololokwe, del condado de Samburu, donde el helicóptero se precipitó a tierra por causas aún no establecidas con siete ocupantes, entre ellos los dos ecuatorianos.

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Posteriormente, el Departamento de Estado estadounidense confirmó que los otros cinco eran de esa nacionalidad.

Entre los estadounidenses figura José Suárez, quien era "presidente y gerente general de las estaciones propiedad de Telemundo en Orlando, Tampa y Fort Myers", según indicó un comunicado de NBCUniversal, empresa dueña de esa cadena.

La Cruz Roja de ese país también señaló en su cuenta de X que ejecuta tareas de búsqueda, obstaculizandodas por lo agreste del terreno del accidente.

Sensi-Contigi, de 43 años y de doble nacionalidad ecuatoriano-italiano, asumió el cargo de inteligencia en enero del 2024 poco después de la posesión de Noboa, además tuvo un breve paso de cuatro meses como ministro de Gobierno hasta agosto de ese mismo año.

Antes de llegar a la gestión pública, el ahora fallecido se desempeñaba como empresario, mientras que su esposa era una reconocida diseñadora de modas.

El accidente ocurrió a las 09.13 hora local (06.13 GMT) en el condado de Samburu, y la aeronave siniestrada era un Eurocopter EC130 B4, con matrícula 5Y-GYM, que estaba volando en la ruta entre Loisaba y Ewasonyiro, señaló en un comunicado la Autoridad de Aviación Civil de Kenia.