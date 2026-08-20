logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Se estrella helicóptero en Kenia; 7 muertos

Entre las víctimas está el director de inteligencia de Ecuador y cinco estadounidenses

Por AP

Agosto 20, 2026 03:00 a.m.
A
Se estrella helicóptero en Kenia; 7 muertos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Quito, Ecu.- El gobierno de Ecuador informó el miércoles la muerte del director del Centro Nacional de Inteligencia, Michele Sensi-Contugi, y su esposa en un accidente de helicóptero de safari registrado en Kenia.

      En un comunicado en su cuenta de X, la Presidencia dijo que "en este momento de profundo dolor, el gobierno extiende sus más sentidas condolencias a sus familiares, seres queridos y allegados".

      El funcionario y amigo cercano del mandatario Daniel Noboa se encontraba de turismo en el país africano junto a su esposa Stephany Hollihan Vasconez, quien también murió.  Dejan dos menores de edad en la orfandad. El presidente declaró tres días de duelo nacional. 

      De acuerdo con la Aviación Civil de Kenia, el accidente se produjo en el monte Ololokwe, del condado de Samburu, donde el helicóptero se precipitó a tierra por causas aún no establecidas con siete ocupantes, entre ellos los dos ecuatorianos. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Posteriormente, el Departamento de Estado estadounidense confirmó que los otros cinco eran de esa nacionalidad.

      Entre los estadounidenses figura José Suárez, quien era "presidente y gerente general de las estaciones propiedad de Telemundo en Orlando, Tampa y Fort Myers", según indicó un comunicado de NBCUniversal, empresa dueña de esa cadena.

      La Cruz Roja de ese país también señaló en su cuenta de X que ejecuta tareas de búsqueda, obstaculizandodas por lo agreste del terreno del accidente.

      Sensi-Contigi, de 43 años y de doble nacionalidad ecuatoriano-italiano, asumió el cargo de inteligencia en enero del 2024 poco después de la posesión de Noboa, además tuvo un breve paso de cuatro meses como ministro de Gobierno hasta agosto de ese mismo año.

      Antes de llegar a la gestión pública, el ahora fallecido se desempeñaba como empresario, mientras que su esposa era una reconocida diseñadora de modas.

      El accidente ocurrió a las 09.13 hora local (06.13 GMT) en el condado de Samburu, y la aeronave siniestrada era un Eurocopter EC130 B4, con matrícula 5Y-GYM, que estaba volando en la ruta entre Loisaba y Ewasonyiro, señaló en un comunicado la Autoridad de Aviación Civil de Kenia.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Estados Unidos enviará buque hospital a Perú para enfrentar El Niño
        Estados Unidos enviará buque hospital a Perú para enfrentar El Niño

        Estados Unidos enviará buque hospital a Perú para enfrentar El Niño

        SLP

        AP

        Agricultores y sectores exportadores alertan sobre pérdidas millonarias y reducción de producción.

        Detienen a reporteros en Base Vandenberg por confusión en evento
        Detienen a reporteros en Base Vandenberg por confusión en evento

        Detienen a reporteros en Base Vandenberg por confusión en evento

        SLP

        AP

        Cinco periodistas y dos militares fueron retenidos a punta de pistola en la Base Vandenberg durante una ceremonia oficial.

        Huracán Lala deja dos muertes en Isla Grande Hawai
        Huracán Lala deja dos muertes en Isla Grande Hawai

        Huracán Lala deja dos muertes en Isla Grande Hawai

        SLP

        AP

        Más de 19. mil clientes siguen sin electricidad en Hawai tras el paso del huracán Lala.

        Indiana sigue sin electricidad una semana después de tormentas
        Indiana sigue sin electricidad una semana después de tormentas

        Indiana sigue sin electricidad una semana después de tormentas

        SLP

        AP

        NIPSCO enfrenta cortes electricidad noroeste Indiana tras tormentas con 75.000 clientes sin luz.