Se incendia edificio de India; 9 muertos

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Nueva Delhi, India.- Un incendio en la madrugada del miércoles en un edificio de cinco pisos que alberga varios hoteles en Calcuta dejó al menos nueve muertos y seis heridos en la capital del estado indio de Bengala Occidental.

El fuego comenzó alrededor de la 1:45 de la madrugada en el inmueble, que está cerca de la sede del Departamento de Bomberos de Bengala Occidental en el centro de la ciudad, informó la agencia de noticias Press Trust of India, que describió el edificio como "lúgubre".

Entre los fallecidos había dos mujeres y un niño de cuatro años, según la policía. Al menos 80 personas fueron rescatadas del edificio, indicó la agencia citando a un alto funcionario.

Se cree que muchas de las víctimas murieron por inhalación de humo, agregó. Varias personas no pudieron escapar a un lugar seguro y algunas habitaciones carecían de ventanas, dijo apuntando que los equipos de rescate lograron salvar a una pareja de una habitación que tenía una ventana.

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Expertos forenses estaban recopilando pruebas en el lugar y se abrió una investigación para determinar la causa del incendio y si se cumplieron las normas de seguridad, dijo la policía a PTI.

Los bomberos tuvieron dificultades para llegar a las personas atrapadas en los pisos superiores ya que un denso humo envolvió el edificio, declaró un agente de policía a la agencia noticiosa.