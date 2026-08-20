logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Se incendia edificio de India; 9 muertos

Por AP

Agosto 20, 2026 03:00 a.m.
A
Se incendia edificio de India; 9 muertos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Nueva Delhi, India.- Un incendio en la madrugada del miércoles en un edificio de cinco pisos que alberga varios hoteles en Calcuta dejó al menos nueve muertos y seis heridos en la capital del estado indio de Bengala Occidental.

      El fuego comenzó alrededor de la 1:45 de la madrugada en el inmueble, que está cerca de la sede del Departamento de Bomberos de Bengala Occidental en el centro de la ciudad, informó la agencia de noticias Press Trust of India, que describió el edificio como "lúgubre".

      Entre los fallecidos había dos mujeres y un niño de cuatro años, según la policía. Al menos 80 personas fueron rescatadas del edificio, indicó la agencia citando a un alto funcionario.

      Se cree que muchas de las víctimas murieron por inhalación de humo, agregó. Varias personas no pudieron escapar a un lugar seguro y algunas habitaciones carecían de ventanas, dijo apuntando que los equipos de rescate lograron salvar a una pareja de una habitación que tenía una ventana.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Expertos forenses estaban recopilando pruebas en el lugar y se abrió una investigación para determinar la causa del incendio y si se cumplieron las normas de seguridad, dijo la policía a PTI.

      Los bomberos tuvieron dificultades para llegar a las personas atrapadas en los pisos superiores ya que un denso humo envolvió el edificio, declaró un agente de policía a la agencia noticiosa.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Estados Unidos enviará buque hospital a Perú para enfrentar El Niño
        Estados Unidos enviará buque hospital a Perú para enfrentar El Niño

        Estados Unidos enviará buque hospital a Perú para enfrentar El Niño

        SLP

        AP

        Agricultores y sectores exportadores alertan sobre pérdidas millonarias y reducción de producción.

        Detienen a reporteros en Base Vandenberg por confusión en evento
        Detienen a reporteros en Base Vandenberg por confusión en evento

        Detienen a reporteros en Base Vandenberg por confusión en evento

        SLP

        AP

        Cinco periodistas y dos militares fueron retenidos a punta de pistola en la Base Vandenberg durante una ceremonia oficial.

        Huracán Lala deja dos muertes en Isla Grande Hawai
        Huracán Lala deja dos muertes en Isla Grande Hawai

        Huracán Lala deja dos muertes en Isla Grande Hawai

        SLP

        AP

        Más de 19. mil clientes siguen sin electricidad en Hawai tras el paso del huracán Lala.

        Indiana sigue sin electricidad una semana después de tormentas
        Indiana sigue sin electricidad una semana después de tormentas

        Indiana sigue sin electricidad una semana después de tormentas

        SLP

        AP

        NIPSCO enfrenta cortes electricidad noroeste Indiana tras tormentas con 75.000 clientes sin luz.