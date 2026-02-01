Se intensifica búsqueda de mineros desaparecidos en Sinaloa

CULIACÁN, Sin., febrero 1 (EL UNIVERSAL).- Se intensificó la búsqueda de los 10 trabajadores de la mina Vizsla Silver Corp, desaparecidos en la sierra de Concordia. El operativo incluye el despliegue de mil 190 elementos de las fuerzas federales y estatales, apoyados por tres helicópteros artillados y dos aviones T-6C Texan.

A través de su cuenta de X, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, divulgó que -por instrucciones presidenciales- a partir de este domingo se fortalece el operativo de búsqueda de dichos mineros.

Detalló que el despliegue está conformado por mil 190 efectivos; 800 de ellos son elementos del ejército, 270 de las Fuerzas Especiales, 100 de la Guardia Nacional, 20 elementos ministeriales con respaldo de tres helicópteros artillados y dos aviones T-6C Texan.

La Fiscalía General del Estado informó que se tiene abierta una carpeta de investigación y un operativo de búsqueda, con apoyo de las fuerzas federales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mediante redes sociales, se expuso que, la noche del pasado 23 de enero, un presunto grupo armado irrumpió el espacio habitacional del municipio de Concordia y privó de su libertad a 10 trabajadores de la mina canadiense que desarrolla un proyecto de explotación de plata.

Por el mismo medio, familiares divulgaron que entre los capturados figuran dos miembros de seguridad, identificados como Javier Guillermo Vargas Valle y Javier Emilio Valdez Valenzuela.

También, se documentó que entre los desaparecidos se encuentran: José Ángel Hernández Vélez, Francisco Antonio Esparza Yáñez, José Manuel Castañeda Hernández, Saúl Alberto Ochoa Pérez, Antonio de la O Valdez, Ignacio Aurelio Salazar, José Antonio Jiménez Nevárez y Miguel Tapia.