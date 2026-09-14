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Se recrudece el conflicto yemení

Los rebeldes lanzan más ataques contra Arabia Saudita

Por AP

Septiembre 14, 2026 03:00 a.m.
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Se recrudece el conflicto yemení
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      El Cairo, Egipto.- El conflicto en Yemen se intensificó el domingo, mientras las fuerzas gubernamentales lanzan ataques contra los rebeldes hutíes respaldados por Irán, que en respuesta disparan contra la vecina Arabia Saudita, que apoya al gobierno yemení.

      El gobierno de Yemen prometió enviar más fuerzas a la costa del mar Rojo y un funcionario reconoció una derrota "dolorosa" la semana pasada cuando los hutíes capturaron la ciudad portuaria de Moca y una isla en el estrecho de Bab el-Mandeb, una alternativa de navegación al estrecho de Ormuz.

      La escalada —especialmente los ataques hutíes contra la infraestructura petrolera saudí y su transporte marítimo en el mar Rojo— añade presión sobre los suministros y los precios mundiales del petróleo, y eso podría darle a Irán influencia en su guerra con Estados Unidos.

      Mientras Yemen corre el riesgo de caer en otra guerra civil, la ONU estimó que más de 80,000 personas en el empobrecido país han sido desplazadas por los combates armados.

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      Una mujer dijo que un proyecto de mortero cayó cerca mientras huía en medio de la noche de la localidad de Khawkha, en la provincia de Hodeida a lo largo del mar Rojo, poco antes de que fuera capturada por los hutíes.

      "Vi con mis propios ojos coches y autobuses ardiendo, y los cuerpos de niños y mujeres yacían en la carretera en una escena horripilante", declaró la mujer, que habló bajo condición de anonimato por cuestiones de seguridad. Yemen alberga a más de 40 millones de personas que temen un regreso a la guerra civil que comenzó hace más de una década y mató a 150,000, llevando a muchos otros al borde de la hambruna. 

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